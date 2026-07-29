El pueblo de Santa Fe con 4.000 habitantes que sorprende por su nombre y encanto natural

El pueblo es accesible por vía terrestre y se encuentra en una zona estratégica.

Alejandra es una pequeña y atractiva localidad ubicada en el departamento San Javier , en la provincia de Santa Fe , que conserva una valiosa historia iniciada en 1870 , año en que fue creada bajo el nombre de Alexandra Colony por la empresa británica Thomson Bonar & Cía . Se trata de un pueblo ideal para tus próximas escapadas.

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Con una población actual de 4.161 habitantes , este apacible destino santafesino se presenta como una excelente alternativa para disfrutar del turismo en Argentina , ya que combina el legado de sus primeros colonos europeos con las costumbres y la identidad propias de la región.

Los orígenes de la localidad están estrechamente vinculados con Andrés Weguelin , un joven inglés que desempeñó un papel clave en la fundación de la colonia . Bajo su impulso llegaron 226 colonos valdenses , quienes arribaron al lugar luego de una travesía de 95 días . Si bien con el paso del tiempo muchos de esos primeros habitantes decidieron radicarse en otros sitios , su legado quedó profundamente arraigado y continúa formando parte de la identidad cultural del pueblo.

En la actualidad, Alejandra sobresale por su valioso patrimonio histórico , reflejado en distintos espacios que mantienen viva la historia de sus orígenes.

Entre ellos se encuentran el tradicional Templo Metodista, inaugurado en 1878, la Casa de la Cultura, que conserva la arquitectura característica de influencia inglesa, y otros lugares emblemáticos dedicados a recordar a los primeros colonos y el vínculo que establecieron con los pueblos originarios de la zona.

Dónde queda Alejandra

La localidad de Alejandra está situada en el departamento San Javier, dentro de la provincia de Santa Fe, a unos 237 kilómetros de la ciudad capital. Su área de influencia también abarca distintos parajes rurales que integran su jurisdicción, entre ellos Colonia Las Marías, El Ceibo, La Loma, Los Corralitos, Los Jacintos, Pájaro Blanco, Paraje El Progreso, San Antonio y Colonia Rojas.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Alejandra?

Alejandra ofrece una amplia variedad de propuestas para quienes desean conocer y disfrutar de la localidad. Entre las experiencias y actividades más elegidas por los turistas se destacan las siguientes:

Recorrer el histórico Templo Metodista ubicado frente a la plaza central del pueblo.

ubicado frente a la del pueblo. Adentrarse en los vestigios arqueológicos que se encuentran debajo del templo mediante un recorrido por túneles subterráneos .

que se encuentran debajo del templo mediante un recorrido por . Subir a la torre del Templo Metodista para conocer su museo y sus piezas históricas .

para conocer su museo y sus . Visitar la Casa de la Cultura , un espacio que conserva la tradicional arquitectura de influencia inglesa .

, un espacio que conserva la tradicional . Explorar el Museo de Campo , donde se exhiben diferentes elementos distribuidos en sus tres salas temáticas .

, donde se exhiben diferentes elementos distribuidos en sus . Recorrer la sala dedicada a los pueblos originarios, donde se conserva una importante muestra de piezas y elementos arqueológicos.

Acercarse a la biblioteca especializada , que reúne material histórico sobre la llegada y el legado de los inmigrantes valdenses .

, que reúne material histórico sobre la llegada y el legado de los . Visitar la cruz conmemorativa de Andrés Weguelin , ubicada en una tradicional plazoleta que forma parte del patrimonio local .

, ubicada en una tradicional plazoleta que forma parte del . Realizar un recorrido por los distintos parajes rurales que rodean la localidad y conocer sus paisajes y características.

Cómo llegar a Alejandra

Para arribar a Alejandra desde la capital santafesina es necesario realizar un trayecto de aproximadamente 237 kilómetros, utilizando las rutas provinciales que unen la ciudad de Santa Fe con el departamento San Javier.

La localidad cuenta con acceso por ruta y se ubica en un área de gran relevancia regional, que durante años funcionó como un espacio de reunión y circulación para los productores ganaderos de la zona.