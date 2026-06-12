Miguel Ángel Pichetto pidió que el Congreso declare nula la condena contra Cristina Kirchner

El diputado nacional de Encuentro Federal , Miguel Ángel Pichetto , solicitó este jueves que el Congreso avance en la declaración de nulidad de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad , además de reclamar su inmediata liberación .

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Justicia. Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema para frenar el decomiso de bienes heredados por sus hijos

“Tener presa a una figura que fue dos veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad ”, sostuvo el legislador de origen peronista , a través de una publicación en su cuenta personal de la red X , y también durante su participación en el encuentro “Argentina Productiva” , desarrollado en el Hotel Brizo de la ciudad de La Plata .

El legislador detalló una serie de supuestas irregularidades judiciales en el desarrollo del expediente : “Se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar ”.

Pichetto afirmó que la prisión de Cristina Kirchner pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad.

A esos cuestionamientos añadió dudas sobre la imparcialidad del proceso , al afirmar que los integrantes de la Corte Suprema “debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada”.

En esa misma línea argumental, Miguel Ángel Pichetto expresó que “la conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común”. Asimismo, sostuvo que, al llegar el recurso de queja al máximo tribunal, “un accionar correcto hubiera significado que los integrantes se apartaran y se constituyera un tribunal ad hoc” para juzgar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El posteo de Miguel Ángel Pichetto en las redes sociales.

Cristina Fernández de Kirchner cumple hoy una condena de seis años de prisión por hechos de corrupción, sentencia que fue confirmada en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se ejecuta bajo modalidad domiciliaria en su vivienda de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

Intervención legislativa y debate sobre el rol del Congreso

El miércoles, el diputado había expuesto planteos en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del Congreso, donde también pidió que el Poder Legislativo intervenga en el expediente judicial.

“Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados”, afirmó Miguel Ángel Pichetto, al tiempo que sostuvo que el Parlamento cuenta con “la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes”.

Cristina Kirchner saluda a la gente desde el balcón de su vivienda en San José 1111, donde cumple la prisión domiciliaria.

En su intervención en el debate de la Comisión de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto sostuvo que el Congreso tiene la potestad de analizar “el principio de la defensa en juicio”, citando como ejemplo lo que ocurre en el Parlamento de Brasil, donde se está evaluando “una sanción completamente desproporcionada que le fue impuesta al expresidente Jair Bolsonaro”.

“El Congreso dijo que la verdadera interpretación del (fallo del) 2x1 no era aplicable en función de los pactos internacionales a los autores de delitos de lesa humanidad”.

A partir de esa postura, señaló que dicha interpretación derivó en la inaplicabilidad del criterio durante un período prolongado, cercano a los diez meses, hasta que la Corte Suprema volvió a resolver en consonancia con la línea previamente fijada por el Congreso. Finalmente, el legislador concluyó: “Quiero decir, que son líneas argumentales que trazan un camino en donde lo que está en juego es la nulidad”.

Pichetto sostuvo que la conducta de un jefe de Estado debe evaluarse con un procedimiento especial y no por la vía común.

El legislador reconoció que la iniciativa podría generar debate y resistencia, ya que impacta directamente en el principio de división de poderes, aunque remarcó que se trata de “facultades propias e indelegables del Congreso”, como la toma de juramento presidencial o la aprobación de los resultados electorales.

En esa línea, planteó que ese mismo razonamiento puede extenderse al concepto de gravedad institucional, habilitando la intervención del Poder Legislativo frente a decisiones de la Corte Suprema.

La visita a CFK y la estrategia de cara a 2027

En febrero, Miguel Ángel Pichetto mantuvo una visita de aproximadamente una hora con la expresidenta en su domicilio. De acuerdo con la propia descripción del legislador, el encuentro se desarrolló en un clima “fraterno” y estuvo centrado en la necesidad de recomponer la unidad del peronismo y avanzar hacia la construcción de un espacio de “centro nacional” con capacidad de competir frente al presidente Javier Milei en las elecciones de 2027.

La visita de Pichetto a Cristina Kirchner incluyó un planteo para unir al peronismo y construir un espacio de centro nacional rumbo a las elecciones de 2027.

Durante la reunión, el diputado le sugirió a Cristina Fernández de Kirchner que el Partido Justicialista debería converger con fuerzas de perfil “de centro”, en el marco de una “visión productiva de carácter capitalista” orientada a sostener la “industria, el trabajo y la cultura”. Según se informó, el exsenador tenía planificado concretar ese encuentro político desde fines del año anterior, aunque las limitaciones judiciales vinculadas al régimen de visitas habían demorado la reunión.

En los últimos meses, Miguel Ángel Pichetto también buscó acercamientos políticos con distintos dirigentes del arco político, entre ellos el massista Guillermo Michel, la referente albertista Victoria Tolosa Paz, el exfuncionario macrista Nicolás Massot y el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno —inhabilitado para ejercer cargos públicos tras dos fallos judiciales de la Corte vinculados a amenazas y peculado—, con la intención de dar forma a un nuevo espacio político.

Miguel Ángel Pichetto.

Cuestionamientos al Gobierno y llamados a un nuevo frente político

En forma paralela, el diputado lanzó fuertes críticas contra la gestión de Javier Milei, a quien definió como un “presidente de transición con una crueldad increíble” y con ausencia de “sensibilidad humana”, “sociabilidad” y “vínculos”. En esa misma línea, describió al Ejecutivo nacional como “un gobierno de inexpertos”, de “endeudadores seriales” y de “una letalidad extraordinaria” y de “una dureza extrema” que, según afirmó, “está destruyendo el alma de los argentinos”.

Frente a ese panorama, el legislador instó a conformar un “gran frente de unidad nacional” que incluya al peronismo y a otros sectores, incluyendo incluso a ex referentes del espacio libertario. “Si el Gobierno actual se queda cuatro años más, destruyen todo”, alertó, al tiempo que propuso avanzar hacia un esquema de “capitalismo nacional productivo”.

La actividad más reciente de Miguel Ángel Pichetto se llevó adelante junto al senador bonaerense Carlos Kikuchi, con quien encabezó este miércoles una nueva jornada proselitista en la ciudad de La Plata.

Miguel Ángel Pichetto

El aspecto más llamativo del encuentro es el inicio de un acercamiento político entre Miguel Ángel Pichetto —quien fue aliado del PRO dentro de Cambiemos y actualmente se muestra cercano al peronismo de Fuerza Patria— y Carlos Kikuchi, ex responsable del armado de listas de La Libertad Avanza (LLA) durante la campaña presidencial de 2023.

“Para que la Argentina crezca se necesitan acuerdos políticos que trascienden las diferencias. Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo”, sostuvo Kikuchi durante la actividad.