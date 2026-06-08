Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema para frenar el decomiso de bienes heredados por sus hijos

La ex presidenta, Cristina Kirchner , presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para intentar frenar el decomiso de bienes heredados por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner , en el marco de la causa Vialidad por la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Política Cristina Kirchner acudió a la Corte Suprema para frenar el decomiso de bienes de sus hijos

Cristina Fernández de Kirchner, saluda a los manifestantes desde el balcón de su departamento en Buenos Aires.

La presentación fue realizada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la ejecución de bienes destinada a recuperar más de 684.000 millones de pesos establecidos en la sentencia por defraudación al Estado.

A través de su abogado, Carlos Beraldi, la ex mandataria cuestionó la decisión judicial al considerar que vulnera el derecho de propiedad y el principio de legalidad . Beraldi, sostuvo que “la primera cuestión federal planteada en el recurso denegado se relaciona con una grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva”.

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Según sostuvo la defensa, el decomiso fue aplicado de manera extensiva sobre activos de origen lícito, sin que se acreditara una vinculación directa entre esos bienes y los delitos investigados.

“Se habilitó”, dijo el abogado, “que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado”

Bienes adquiridos legalmente

El planteo apunta específicamente a 19 inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner, entre los que se encuentran diez departamentos, dos viviendas en Río Gallegos y varios terrenos en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

El TOF 2 validó el pedido de la fiscalía que los incluyó en el listado de los activos a recuperar porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

Cristina, Florencia y Máximo Cristina, Florencia y Máximo

Los abogados de la familia Kirchner argumentaron que los bienes fueron adquiridos legalmente por sus padres mediante operaciones genuinas y que no existe prueba que demuestre que constituyen producto o provecho de los hechos de corrupción juzgados en la causa.

El fallo de Casación

Sin embargo, tanto el Tribunal Oral Federal N°2 como la Cámara de Casación respaldaron el criterio de que los activos de origen ilícito pueden ser decomisados incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados. En ese sentido, los jueces consideraron que el decomiso puede alcanzar bienes recibidos a título gratuito, incluyendo aquellos incorporados por vía sucesoria.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver si admite el recurso presentado por la ex presidenta y analiza la legalidad de la medida cuestionada por la defensa.