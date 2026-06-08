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8 de junio de 2026 - 19:27
Justicia.

Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema para frenar el decomiso de bienes heredados por sus hijos

Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para evitar el decomiso de 19 propiedades transferidas a sus hijos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La ex presidenta, Cristina Kirchner, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para intentar frenar el decomiso de bienes heredados por sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad por la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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La presentación fue realizada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara la ejecución de bienes destinada a recuperar más de 684.000 millones de pesos establecidos en la sentencia por defraudación al Estado.

“Vulnera el derecho a la propiedad”

A través de su abogado, Carlos Beraldi, la ex mandataria cuestionó la decisión judicial al considerar que vulnera el derecho de propiedad y el principio de legalidad. Beraldi, sostuvo que “la primera cuestión federal planteada en el recurso denegado se relaciona con una grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva”.

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Según sostuvo la defensa, el decomiso fue aplicado de manera extensiva sobre activos de origen lícito, sin que se acreditara una vinculación directa entre esos bienes y los delitos investigados.

“Se habilitó”, dijo el abogado, “que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado”

Bienes adquiridos legalmente

El planteo apunta específicamente a 19 inmuebles transferidos a Máximo y Florencia Kirchner, entre los que se encuentran diez departamentos, dos viviendas en Río Gallegos y varios terrenos en Lago Argentino, provincia de Santa Cruz.

El TOF 2 validó el pedido de la fiscalía que los incluyó en el listado de los activos a recuperar porque “fueron adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

Cristina, Florencia y Máximo
Cristina, Florencia y Máximo
Cristina, Florencia y Máximo

Los abogados de la familia Kirchner argumentaron que los bienes fueron adquiridos legalmente por sus padres mediante operaciones genuinas y que no existe prueba que demuestre que constituyen producto o provecho de los hechos de corrupción juzgados en la causa.

El fallo de Casación

Sin embargo, tanto el Tribunal Oral Federal N°2 como la Cámara de Casación respaldaron el criterio de que los activos de origen ilícito pueden ser decomisados incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados. En ese sentido, los jueces consideraron que el decomiso puede alcanzar bienes recibidos a título gratuito, incluyendo aquellos incorporados por vía sucesoria.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver si admite el recurso presentado por la ex presidenta y analiza la legalidad de la medida cuestionada por la defensa.

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