Las ventas en supermercados y mayoristas registraron otra caída en mayo. 

Según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en supermercados y en autoservicios mayoristas volvieron a registrar bajas frente al mismo mes del año anterior, lo que confirma que el sector sigue sin consolidar una recuperación sostenida.

Aunque las ventas en supermercados registraron un incremento del 0,9% frente a abril en términos desestacionalizados, la recuperación no alcanzó para revertir la tendencia anual. Según el informe del Indec, en la comparación con mayo de 2025 se observó una baja del 0,7% , mientras que el acumulado entre enero y mayo arroja una contracción del 2,3% respecto del mismo período del año anterior.

En los autoservicios mayoristas también se observó una mejora en términos mensuales. Según el informe del Indec, las ventas aumentaron un 2,8% frente a abril , aunque ese repunte no fue suficiente para revertir la baja registrada en la comparación interanual, que se ubicó en el 2,3% . En el acumulado de enero a mayo, el sector presenta una disminución del 3% respecto del mismo período del año pasado.

El escenario reflejado por las estadísticas oficiales también encuentra respaldo en las mediciones de la consultora Scentia, especializada en el seguimiento del consumo masivo . Según su informe correspondiente a junio, las ventas de productos esenciales, como alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal, retrocedieron un 2,7% en comparación con el mismo mes del año anterior. De esta manera, el consumo acumuló un nuevo semestre con resultados negativos .

De acuerdo con Scentia, el retroceso del consumo no afectó por igual a todos los formatos comerciales. Las grandes cadenas de supermercados y los mayoristas fueron los canales más golpeados, con caídas interanuales del 2,5% y 3,3%, respectivamente. En tanto, los autoservicios independientes mostraron una mayor capacidad para sostener las ventas, al registrar un descenso del 1,6%, el menor entre los principales canales relevados por la consultora.

Qué pasó con los shoppings y los centros de compras

En los shoppings y centros de compras las ventas crecieron 11,9% interanual en mayo de 2026 y 3,1% con respecto al mes previo, según el Indec.

A diferencia de lo ocurrido con los supermercados y los autoservicios mayoristas, los centros de compras exhibieron una mejora significativa durante mayo. Tras haber registrado una caída interanual del 5,9% en abril, el sector mostró un crecimiento del 11,9% frente al mismo mes de 2025 y un incremento del 3,1% en relación con abril, de acuerdo con la serie desestacionalizada del Indec.

Los datos oficiales también mostraron diferencias según la ubicación geográfica de las operaciones. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes ascendieron a 199.895 millones de pesos en mayo, registrando un aumento interanual del 37,7%. Por su parte, en los 24 partidos del Gran Buenos Aires las ventas alcanzaron los 219.595 millones de pesos, con un crecimiento del 33,1% frente al mismo período del año anterior.

En la Región Pampeana, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron los 137.045 millones de pesos durante mayo, lo que significó un incremento interanual del 28,4% respecto del mismo mes de 2025.

En el desglose regional, todas las zonas relevadas presentaron incrementos nominales en las ventas medidas a precios corrientes. La Región Cuyo totalizó 46.025 millones de pesos, con un aumento del 29,8% interanual; la Región Norte sumó 33.936 millones de pesos, con una suba del 29,5%; y la Región Patagonia alcanzó los 33.720 millones de pesos, destacándose con un crecimiento del 34,9% frente al mismo mes del año pasado.