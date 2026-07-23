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23 de julio de 2026 - 20:09
País.

Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a productos de Argentina

La medida comenzará a regir este viernes 24 de julio y forma parte de un nuevo esquema comercial de Estados Unidos que alcanzará a 60 países.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a productos deArgentina (Foto generada con IA)

Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a productos de Argentina (Foto generada con IA)

Estados Unidos impondrá desde este viernes nuevos aranceles a productos importados desde Argentina y otras 59 economías, luego de una investigación sobre la aplicación de medidas destinadas a impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

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En el caso argentino, la tarifa será del 10%, el nivel más bajo contemplado dentro del nuevo régimen, cuyas tasas podrán alcanzar el 12,5% para algunos de los países investigados.

Además de Argentina, dentro de este nivel arancelario quedaron Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido.

Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a productos de Argentina

Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a productos de Argentina

“El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas, relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado, no son razonables”, señaló la oficina comercial estadounidense.

Los aranceles podrán llegar hasta el 12,5%

Para determinados productos provenientes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza, las tarifas serán de entre el 10% y el 12,5%, luego de descontar los gravámenes ya existentes bajo las reglas de nación más favorecida.

Otras economías incluidas en la investigación enfrentarán directamente el nivel máximo del 12,5%. China no forma parte de la nueva lista debido a que mantiene un régimen comercial separado con Estados Unidos y ya enfrenta aranceles específicos sobre sus productos.

Qué productos quedarán exceptuados

El nuevo esquema contempla excepciones para determinados bienes, entre ellos el petróleo, el gas y los fertilizantes. También quedarán excluidos los productos que ingresen a Estados Unidos bajo las condiciones de libre comercio contempladas en el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Estados Unidos aplicar&aacute; un arancel del 10% a productos de Argentina

Estados Unidos aplicará un arancel del 10% a productos de Argentina

Estados Unidos modificó su estrategia comercial

Las nuevas tarifas reemplazarán el arancel general provisorio del 10% que la Casa Blanca había establecido a comienzos de año. El Gobierno estadounidense recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite aplicar restricciones económicas contra países señalados por prácticas comerciales consideradas injustificadas, irrazonables o discriminatorias.

El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aseguró que la intención es presionar a los socios comerciales para que refuercen los controles sobre productos vinculados con la explotación laboral.

“Estados Unidos ha tenido una prohibición de importación de trabajo forzoso durante casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó.

Algunos países lograron reducir la tarifa

Según la oficina comercial, algunas economías modificaron sus normativas durante el proceso de evaluación y consiguieron reducir el impacto de los aranceles. India, por ejemplo, había sido considerada inicialmente para una tarifa del 12,5%, pero finalmente quedó incluida, al igual que Argentina, dentro del grupo que deberá afrontar un gravamen del 10%.

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