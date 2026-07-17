Nuevo avance contra el colesterol: aprobaron una pastilla que reduce el LDL

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó este jueves un nuevo tratamiento de consumo diario capaz de disminuir el colesterol hasta niveles considerablemente más bajos que los alcanzados habitualmente con las estatinas , los fármacos más utilizados y de bajo costo para controlar este indicador.

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El medicamento, denominado enlicitida y comercializado bajo el nombre de Lipfendra , fue desarrollado y es producido por la compañía farmacéutica Merck .

Los estudios realizados durante la etapa de evaluación clínica comprobaron que el tratamiento puede llevar los valores de colesterol LDL , considerado el más perjudicial para la salud, a cifras cercanas a 50 o 60 , e incluso inferiores. En personas adultas que no reciben medicación para controlar el colesterol, los niveles habituales suelen ubicarse por encima de 100 .

El funcionamiento del fármaco se basa en bloquear la acción de una proteína denominada PCSK9 , vinculada a la regulación del colesterol en el organismo.

Las recomendaciones actualizadas sobre el control del colesterol publicadas por la Asociación Estadounidense del Corazón y el Colegio Estadounidense de Cardiología establecen que los pacientes con una probabilidad mayor a la habitual de padecer infartos o accidentes cerebrovasculares deberían mantener sus niveles de colesterol LDL por debajo de los 70 puntos.

En el caso de quienes presentan un riesgo cardiovascular elevado, como aquellos que ya atravesaron un infarto, las guías sugieren alcanzar valores todavía más bajos, con un LDL inferior a 55.

Según informó Julie Cunningham, portavoz de Merck, el precio inicial de venta de Lipfendra será de 315 dólares por un tratamiento de 30 días, y se espera que el medicamento llegue al mercado dentro de las próximas semanas.

El costo de Lipfendra y la diferencia frente a los tratamientos inyectables

Actualmente ya existen tratamientos administrados mediante inyecciones que actúan sobre el mismo mecanismo, aunque su costo resulta considerablemente más elevado, con valores de lista que rondan entre 500 y 600 dólares mensuales, e incluso pueden superar esa cifra.

El acceso a estos fármacos también presenta ciertas dificultades: algunas compañías de seguros ponen reparos para cubrirlos y parte de los pacientes prefiere evitar las aplicaciones inyectables. De los aproximadamente seis millones de personas que cumplen con los criterios para recibir estos tratamientos, apenas alrededor del 1% los utiliza. A pesar de ello, los medicamentos que bloquean la PCSK9 demostraron que pueden disminuir cerca de un 20% el riesgo de sufrir infartos en pacientes con una probabilidad cardiovascular elevada.

Especialistas en cardiología que no tienen vínculo con Merck destacaron de manera positiva la decisión de la FDA y consideraron favorable el valor económico establecido para el nuevo tratamiento. Los profesionales confían en que una alternativa en formato de pastilla, con un costo inferior al de las terapias inyectables y con una administración más sencilla, facilite que una mayor cantidad de personas pueda controlar adecuadamente sus niveles de colesterol.

“Estoy entusiasmado”, expresó Christopher Cannon, cardiólogo del Brigham and Women’s Hospital de Boston, quien actúa como asesor de distintas compañías farmacéuticas, aunque no mantiene relación con Merck.

“Esto marcaría una gran diferencia en comparación con el costo de los inhibidores de la PCSK9 inyectables”, señaló David Maron, especialista en cardiología preventiva de Stanford.

Los ensayos clínicos que respaldan su eficacia y seguridad

En noviembre del año pasado, Merck dio a conocer los resultados de un estudio clínico de 24 semanas realizado con Lipfendra, en el que participaron 2912 pacientes. La investigación mostró que el tratamiento logró disminuir los niveles de colesterol LDL hasta un 60%, sin registrar diferencias relevantes en la aparición de efectos adversos entre quienes recibieron el medicamento y quienes tomaron un placebo.

Los resultados obtenidos coinciden con los beneficios que ya habían demostrado los tratamientos inyectables basados en el mismo mecanismo de acción.

En investigaciones realizadas con tratamientos inyectables, la inhibición de la proteína PCSK9 demostró disminuir en un 20% la aparición de infartos, accidentes cerebrovasculares y fallecimientos por causas cardiovasculares en pacientes considerados de alto riesgo.

El objetivo de Merck: convertirlo en una alternativa simple

Actualmente, Merck desarrolla un nuevo ensayo para determinar si Lipfendra puede ofrecer un beneficio similar. Dean Li, presidente de Merck Research Laboratories, manifestó su confianza en que el medicamento alcance esos mismos resultados.

Además, Li explicó que uno de los objetivos principales de la compañía es que el control del colesterol mediante Lipfendra sea tan práctico y sencillo para los pacientes como lo es el tratamiento tradicional con una estatina.

Los profesionales de atención primaria también estarán habilitados para indicar este tratamiento, ya que su prescripción no quedará restringida únicamente a los especialistas en cardiología.

Además, los expertos remarcan que los pacientes ya tienen incorporado el hábito de consumir medicamentos en forma diaria. De hecho, muchas de las personas con mayor probabilidad de sufrir un infarto ya utilizan distintos fármacos de manera habitual, como medicación para controlar la presión arterial, una estatina y una aspirina.

Por ahora, todavía no se sabe si los laboratorios que producen los inhibidores de PCSK9 en formato inyectable decidirán ajustar sus valores para poder competir con esta nueva alternativa oral.