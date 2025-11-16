Las razones de por qué algunas personas tienen colesterol alto, aunque tengas una vida sana

Las razones de por qué algunas personas tienen colesterol alto.

Mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio de forma regular y cuidar el estrés suelen ser las principales recomendaciones para mantener óptimos los niveles de colesterol . Sin embargo, la genética juega un rol fundamental.

Un equipo internacional liderado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) creó un recurso pionero para identificar a las personas con riesgo genético de colesterol "malo" elevado, un factor importante en las enfermedades cardíacas.

Este recurso, publicado en "Science", puede ayudar a los médicos a predecir el riesgo de los pacientes de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, lo que permite disponer de tiempo para la prevención y el tratamiento precoz.

Frederick Roth, autor principal del estudio, profesor y director del departamento de biología computacional y de sistemas de la Universidad de Pittsburgh, comentó que “incluso con niveles normales de LDL, una persona podría tener un riesgo elevado de sufrir un infarto debido a variantes patogénicas en el receptor de LDL”.

Y agregó que “al identificar las variantes dañinas del receptor de LDL, los médicos pueden iniciar un tratamiento preventivo de forma temprana y mitigar los riesgos”.

En su nuevo estudio, Roth y su equipo clasificaron cerca de 17 mil modificaciones del gen del receptor de LDL, junto con los cambios correspondientes en la estructura de la proteína del receptor de LDL.

La tabla resultante evalúa cada variante proteica según su mecanismo de acción y su impacto en la eficacia de la eliminación de LDL, lo que proporciona a los médicos información potencialmente útil sobre el riesgo de LDL elevada en sus pacientes.

El doctor Dan Roden, investigador del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y coautor del estudio, destacó la relevancia clínica de este avance: “Estas puntuaciones de impacto de variantes tienen el potencial de multiplicar por diez el número de diagnósticos de colesterol alto familiar en personas con variantes no clasificadas”.

Causas y factores de riesgo del colesterol alto

Un estilo de vida poco saludable es la causa más común de un nivel alto de colesterol LDL "malo" o bajo de colesterol HDL "bueno". Sin embargo, genes que se heredan de los padres, otras afecciones médicas y algunos medicamentos pueden aumentar también los niveles de colesterol LDL o reducir los niveles de colesterol HDL "bueno".