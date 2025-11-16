lunes 17 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de noviembre de 2025 - 17:35
Salud

Las razones de por qué algunas personas tienen colesterol alto, aunque tengas una vida sana

Aunque lleven una vida saludable, hacer ejercicio de forma regular y una correcta alimentación, la genética juega un rol clave. Qué dicen los especialistas, los detalles, en la nota.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las razones de por qué algunas personas tienen colesterol alto.&nbsp;

Las razones de por qué algunas personas tienen colesterol alto. 

Mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio de forma regular y cuidar el estrés suelen ser las principales recomendaciones para mantener óptimos los niveles de colesterol. Sin embargo, la genética juega un rol fundamental.

Lee además
Dieta portfolio, un plan basado en alimentos vegetales. 
Salud

Qué es la dieta portfolio y cómo ayuda a proteger el corazón y reducir el colesterol
Lograron reducir el impacto de un virus letal para las abejas. 
Buenas noticias

Lograron reducir el impacto de un virus letal para las abejas

image

Por qué algunas personas sufren de colesterol alto, aunque mantengan una vida sana

Un equipo internacional liderado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) creó un recurso pionero para identificar a las personas con riesgo genético de colesterol "malo" elevado, un factor importante en las enfermedades cardíacas.

image

Este recurso, publicado en "Science", puede ayudar a los médicos a predecir el riesgo de los pacientes de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, lo que permite disponer de tiempo para la prevención y el tratamiento precoz.

Frederick Roth, autor principal del estudio, profesor y director del departamento de biología computacional y de sistemas de la Universidad de Pittsburgh, comentó que “incluso con niveles normales de LDL, una persona podría tener un riesgo elevado de sufrir un infarto debido a variantes patogénicas en el receptor de LDL”.

Y agregó que “al identificar las variantes dañinas del receptor de LDL, los médicos pueden iniciar un tratamiento preventivo de forma temprana y mitigar los riesgos”.

En su nuevo estudio, Roth y su equipo clasificaron cerca de 17 mil modificaciones del gen del receptor de LDL, junto con los cambios correspondientes en la estructura de la proteína del receptor de LDL.

image

La tabla resultante evalúa cada variante proteica según su mecanismo de acción y su impacto en la eficacia de la eliminación de LDL, lo que proporciona a los médicos información potencialmente útil sobre el riesgo de LDL elevada en sus pacientes.

El doctor Dan Roden, investigador del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y coautor del estudio, destacó la relevancia clínica de este avance: “Estas puntuaciones de impacto de variantes tienen el potencial de multiplicar por diez el número de diagnósticos de colesterol alto familiar en personas con variantes no clasificadas”.

Causas y factores de riesgo del colesterol alto

Un estilo de vida poco saludable es la causa más común de un nivel alto de colesterol LDL "malo" o bajo de colesterol HDL "bueno". Sin embargo, genes que se heredan de los padres, otras afecciones médicas y algunos medicamentos pueden aumentar también los niveles de colesterol LDL o reducir los niveles de colesterol HDL "bueno".

  • Comer muchos alimentos ricos en grasas saturadas aumenta los niveles de colesterol LDL “malo”. Estas grasas se encuentran en los cortes grasos de las carnes rojas y en los productos lácteos. No más del 10% de sus calorías diarias debe venir de las grasas saturadas.
  • La falta de actividad física está relacionada con un mayor riesgo de tener niveles de colesterol en la sangre poco saludables.
  • Fumar reduce el colesterol HDL, especialmente en las mujeres, y aumenta el colesterol LDL.
  • El estrés puede elevar los niveles de ciertas hormonas, como los corticosteroides . Estas pueden hacer que su cuerpo produzca más colesterol.
  • El consumo excesivo de alcohol (más de dos tragos al día para los hombres o un trago al día para las mujeres) puede aumentar su nivel de colesterol total.
  • Dormir poco o tener un sueño de mala calidad se relacionó con una salud cardiovascular menos favorable.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué es la dieta portfolio y cómo ayuda a proteger el corazón y reducir el colesterol

Lograron reducir el impacto de un virus letal para las abejas

Esta es la manera correcta de comer chía sin que te duela la panza

Paracetamol y embarazo: un nuevo estudio desmiente el mito del autismo

Cómo ser emocionalmente más inteligente con estos 5 trucos, según un psicólogo

Las más leídas

Sin clases en Jujuy - Foto de archivo
Educación.

Esta semana los estudiantes de Jujuy solo tendrán 3 días de clases: qué días no habrá actividad escolar

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas
Atención.

Hay alerta amarilla por tormentas eléctricas en Jujuy: en qué zonas

Granizo en Jujuy (imagen ilustrativa).
Tiempo.

Granizo en algunas zonas de Jujuy durante la tarde del domingo

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos
Policial.

Brutal crimen en La Mendieta: un hombre fue asesinado de una puñalada durante una pelea entre vecinos

Lluvias récord en Jujuy: el acumulado del año supera ampliamente el promedio histórico
Pronóstico.

Lluvias récord en Jujuy: el acumulado del año supera ampliamente el promedio histórico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel