Esta es la manera correcta de comer chía sin que te duela la panza

La chía es una semilla rica en grasas saludables, vitaminas, proteínas y minerales que ayuda a mantener la salud intestinal, facilita el aumento de masa muscular y fortalece los huesos. Sin embargo, hay una forma correcta de consumirla. Los detalles, en la nota.

MedlinePlus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, destaca que “la chía es una semilla especialmente rica en ácidos grasos omega-3 de origen vegetal , pero además los aporta junto a ácidos grasos omega-6 en la proporción ideal para el organismo”.

Los especialistas recomiendan hidratar las semillas de chía para activar sus nutrientes . Este paso es primordial además para lograr una textura agradable. Es importante tener en cuenta que, al remojarlas, las semillas de chía absorben líquido y adquieren una consistencia gelatinosa.

Esto afectará la textura de cualquier preparación con la que las mezcles, ya sean batidos, budines, mermeladas caseras u otras.

Para que se aprovechen los beneficios de la chía, es recomendable consumir entre 10 y 15 gramos de semillas diariamente, esto es el equivalente a dos cucharadas.

En cuanto a la porción ideal, los expertos aseguraron que dos cucharadas soperas completas contienen 30% de manganeso, 27% de fósforo, Zinc, vitamina B1, B2 y B3; así como también potasio.

En esa pequeña porción también se pueden detectar 138 calorías y solo 1 gramo de carbohidratos digeribles, 11 gramos de fibra, 4 gramos de proteínas, 9 gramos de grasas (5 de las cuales son Omega 3), un 18% de la cantidad de calcio diario recomendado y un 30% de manganeso.

La chía, semilla de la planta Salvia Hispánica, florece en verano, y contiene propiedades nutricionales para la salud.

Advierten que por sí solo incluir este superalimento a la dieta no va a provocar el "milagro" del cuerpo delgado y sano si no se acompaña con una alimentación sana y actividad física.

Los grandes beneficios de la chía en la salud

Estas semillas también son ricas en fibras, las cuales forman una especie de gel en el estómago, aumentando el tiempo de digestión de los alimentos y prolongando la saciedad.