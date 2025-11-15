Paracetamol y embarazo: un nuevo estudio desmiente el mito del autismo

Un nuevo estudio descarta el vínculo del uso de paracetamol en el embarazo.

Una nueva revisión exhaustiva no encontró ninguna relación clara entre la toma de paracetamol durante el embarazo , y el autismo y el TDAH en los niños. Qué dijeron los expertos, los detalles, en la nota.

Un nuevo estudio publicado en British Medical Journal (BMJ) liderado por la Universidad de Liverpool descartó evidencia sólida vinculando paracetamol en el embarazo con autismo o trastorno déficit atención hiperactividad (TDAH) en niños.

Los investigadores examinaron todos los estudios sobre el tema y concluyeron que eran de baja calidad , con una credibilidad de “ baja a críticamente baja ” en cualquier hallazgo que sugiriera una relación.

Afirmaron que “faltaban pruebas sólidas que relacionaran el consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo y el TDAH en la descendencia”.

El equipo también sugirió que cualquier relación aparente entre el paracetamol y el autismo y el TDAH en estudios anteriores podría deberse a factores genéticos y ambientales compartidos dentro de las familias.

Además, la fiebre no tratada, sobre todo en el primer trimestre, se relacionó con un mayor riesgo de aborto, malformaciones congénitas y parto prematuro, lo que subraya la necesidad de que las mujeres puedan tomar paracetamol.

Para el último estudio, los investigadores examinaron nueve verificaciones sistemáticas que incluían un total de 40 estudios observacionales, los cuales informaban sobre el uso de paracetamol durante el embarazo y el riesgo de autismo, TDAH u otros resultados del neurodesarrollo.

“Cualquier efecto aparente observado tras la exposición in utero al paracetamol sobre el autismo y el TDAH en la infancia podría deberse a factores genéticos y ambientales familiares y a factores de confusión no medidos”, añadieron.

image

Por su parte, Dimitrios Siassakos, catedrático de obstetricia y ginecología del University College de Londres, declaró que “la metodología de alta calidad empleada en esta nueva revisión general confirma lo que han venido diciendo expertos de todo el mundo”.

Y agregó que “las pruebas que relacionan el uso de paracetamol en el embarazo con el autismo son tenues, y los estudios que sí informan de una asociación están confundidos por la relación del autismo o el TDAH con factores compartidos por las familias, como la genética y el estilo de vida”.

Las polémicas declaraciones de Trump sobre el embarazo y el paracetamol

En septiembre de este año, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo declaraciones en el Despacho Oval junto al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr donde apuntaron directamente a la empresa farmaceútica Kenvue, fabricante del Tylenol, el cual tiene como ingrediente principal al paracetamol.

image

En esa oportunidad, el mandatario estadounidense había declarado que “no tomen Tylenol”, aconsejó Trump a las embarazadas una docena de veces durante la caótica conferencia de prensa en la Casa Blanca, instando también a las madres a no darles a sus bebés el medicamento, conocido por el nombre genérico de acetaminofén.

“Hay un rumor, y no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol porque no tienen dinero para comprarlo. Y prácticamente no tienen autismo”, dijo Trump. “Los amish, por ejemplo. Prácticamente no tienen autismo”, agregó sobre la comunidad étnicoreligiosa.

En ese sentido, la empresa farmacéutica había manifestado que "creemos que la ciencia independiente y sólida demuestra claramente que tomar acetaminofén no causa autismo. Estamos totalmente en desacuerdo con cualquier sugerencia en contrario y nos preocupa profundamente el riesgo para la salud que esto supone para las mujeres embarazadas".