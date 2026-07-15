La Selección argentina volverá a disputar un partido cargado de emociones este miércoles cuando enfrente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Después de varios encuentros definidos con mucha tensión, miles de hinchas volverán a vivir 90 minutos —o quizás más— con los nervios al límite.

Pero esa carga emocional también puede tener consecuencias sobre la salud. El médico cardiólogo Luis Freijó (MP 2768) aseguró, en diálogo con TodoJujuy , que existen estudios científicos que demuestran que partidos de estas características pueden incrementar los eventos cardiovasculares. "Está descripto. Ya con esta misma Selección, en el año 1998, cuando Argentina quedó eliminada por Inglaterra en Francia, hubo un estudio donde se vio que hubo un 25% más de eventos cardiovasculares e infartos ", explicó.

Según detalló el especialista, el incremento se registró en un período de 48 horas alrededor del encuentro . "Se observó un aumento de los eventos 24 horas antes y 24 horas después del partido . Después, en 2006, otro estudio confirmó nuevamente una mayor cantidad de eventos cardiovasculares", agregó.

Freijó aclaró que no todas las personas tienen el mismo riesgo frente a una situación de estrés intenso. "Generalmente tenemos un perfil del paciente que tiene posibilidad de un evento cardiovascular. Cuando junto todos esos factores, soy hipertenso, soy obeso, soy dislipémico y soy mayor de 50 años, las chances son mayores", explicó.

Sin embargo, advirtió que los cuadros cardíacos ya no son exclusivos de adultos mayores. "Es cierto que estamos viendo infartos en pacientes cada vez más jóvenes", señaló.

Más infartos por el Mundial 2026 - ¿Un partido de Argentina puede provocar un infarto? Un cardiólogo jujeño explicó por qué ocurre

El error que muchos cometen durante un partido

El cardiólogo indicó que una de las conductas más frecuentes es aumentar el consumo de cigarrillos para intentar controlar la ansiedad. Promueve más el fumar a tener un problema cardiovascular que la ansiedad. Voy a fumar uno tras otro y no me doy cuenta", afirmó.

También recomendó evitar el alcohol, las bebidas energizantes y las comidas muy saladas o abundantes. "La hidratación es importante antes, durante y después del partido. Hay que hidratarse con agua y evitar el alcohol, las bebidas energizantes y las bebidas cola", indicó.

Cómo controlar los nervios

Para quienes viven los partidos con mucha intensidad, Freijó recomendó hacer pausas y controlar la respiración. "La respiración, haciendo respiraciones profundas. En el entretiempo caminar un poco, estirar e hidratarse", aconsejó.

Y resumió el principal mensaje que intenta transmitir antes de cada encuentro decisivo. "Hay que repetir que es un partido de fútbol. Si me causa más sufrimiento que emoción, tratar de evitarlo", sostuvo el especialista.

Cuándo hay que llamar al SAME 107

El especialista remarcó que no todos los dolores corresponden a un infarto, pero sí hay síntomas que obligan a consultar de inmediato. "Es un dolor de pecho que se ubica detrás del tórax, de características opresivas, una sensación quemante que puede irradiarse al cuello, al dorso o al brazo izquierdo o derecho", describió.

Además, explicó que puede aparecer acompañado por otros síntomas.

"Puede ir acompañado de falta de aire, palidez, sudoración y sensación de muerte inminente. Si tengo cualquiera de estos síntomas, activo el sistema de emergencia médica", remarcó Freijó.

Por último, pidió evitar la automedicación. "Si a alguien le está doliendo el pecho, no es que voy a la farmacia y digo 'dame algo para el dolor'. Lo mejor es activar el SAME 107, porque el personal de emergencias tiene el equipamiento y los conocimientos para actuar rápidamente."