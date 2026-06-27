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27 de junio de 2026 - 21:32
Salud.

Médico jujeño alertó sobre el impacto del Mundial en el corazón

El cardiólogo Luis Freijó explicó cómo el estrés de los partidos decisivos del Mundial puede favorecer infartos, arritmias y crisis hipertensivas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
El Mundial y el cuidado del corazón (imagen creada con IA).

El Mundial y el cuidado del corazón (imagen creada con IA).

El Mundial y el cuidado del corazón (imagen creada con IA).

El Mundial y el cuidado del corazón (imagen creada con IA).

Los partidos decisivos de la Selección Argentina pueden generar un nivel de estrés capaz de afectar la salud cardiovascular, principalmente en personas con factores de riesgo. Así lo explicó el cardiólogo jujeño Luis Freijó durante una entrevista con Canal 4 en la previa de nuevos encuentros del Mundial 2026.

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El especialista señaló que la tensión libera adrenalina y noradrenalina, hormonas que pueden aumentar la presión arterial, contraer los vasos sanguíneos y favorecer alteraciones en la coagulación.

“Nos estresamos. Hay estudios que muestran que el estrés casi triplica la posibilidad de tener un evento vascular”, sostuvo el especialista. También recordó investigaciones realizadas durante otros mundiales, en las que se detectaron aumentos en las consultas por infartos, crisis hipertensivas y arritmias.

Qué ocurre en el cuerpo

Freijó explicó que el estrés libera adrenalina y noradrenalina, hormonas que generan vasoconstricción, aumentan la presión y pueden favorecer la obstrucción de una arteria.

“En un paciente que tenga una placa de colesterol o alguna lesión predisponente, se puede obstruir y ocasionar un infarto agudo de miocardio, una crisis hipertensiva o una arritmia”, indicó.

El Mundial y el cuidado del corazón (imagen creada con IA).
El Mundial y el cuidado del corazón (imagen creada con IA).

El Mundial y el cuidado del corazón (imagen creada con IA).

Entre los factores de riesgo mencionó el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la edad y el propio estrés.

Cuáles son las señales de alarma

“El síntoma que caracteriza al infarto es el dolor en la zona central del pecho”, explicó. Puede presentarse como una presión, ardor o sensación de peso y extenderse hacia el cuello, los brazos o la espalda.

Además, puede estar acompañado por falta de aire, palidez, sudoración intensa y una sensación de muerte inminente. Ante estos síntomas se debe solicitar asistencia médica urgente.

Cómo vivir los partidos del Mundial con menos riesgo

El cardiólogo recomendó evitar el exceso de sal, alcohol, cigarrillos y comidas abundantes durante los encuentros.

“Si veo que voy a sufrir más de lo que disfruto, no miro. Me doy una vuelta, pienso y después vuelvo. Trato de manejar esa situación estresante”, contó. Finalmente, dejó un mensaje para los hinchas: “Messi disfruta jugando. Disfrutemos nosotros también viéndolo. Si él no lo sufre, ¿por qué lo vamos a sufrir nosotros? Las responsabilidades son de él, no nuestras”.

Embed - LUIS FREIJO - CÓMO CUIDAR EL CORAZÓN EN EL MUNDIAL

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