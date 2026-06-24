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24 de junio de 2026 - 18:04
Definición.

Mundial 2026: Suiza y Canadá clasificaron a 16avos de final

Suiza derrotó 2 a 1 a Canadá y terminó como líder. Bosnia venció 3 a 1 a Qatar, pero deberá esperar para conocer su futuro.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
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Suiza venció a Canadá y terminó como líder

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Suiza derrotó 2 a 1 a Canadá en el encuentro que definió el primer puesto del Grupo B. Rubén Vargas y Johan Manzambi marcaron los goles del conjunto europeo, mientras que Jonathan David convirtió para los canadienses.

Con este resultado, Suiza llegó a siete puntos y cerró la fase de grupos sin derrotas. El equipo terminó con dos partidos ganados, uno empatado y una diferencia de gol de +4.

Canadá, pese a la caída, conservó el segundo lugar y consiguió el pase a la próxima instancia. Finalizó con cuatro unidades y una diferencia de gol de +5, un registro que terminó siendo determinante frente a Bosnia Herzegovina.

Bosnia cumplió ante Qatar, pero deberá esperar

Bosnia Herzegovina derrotó 3 a 1 a Qatar y alcanzó los cuatro puntos. Kerim Alajbegovic, Sultan Albrake y Ermin Mahmic marcaron los goles del conjunto bosnio.

Hassan Alhaydos convirtió el único tanto de Qatar, que se despidió del Mundial después de terminar en el último lugar de la zona.

La victoria no fue suficiente para que Bosnia consiguiera la clasificación directa. Al igualar a Canadá en puntos, la definición quedó en manos de la diferencia de gol.

El conjunto europeo terminó con un saldo de -1, por debajo del +5 de Canadá. Por ese motivo, ocupó el tercer puesto y deberá esperar los resultados del resto de los grupos para conocer si puede avanzar como uno de los mejores terceros.

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Así terminó el Grupo B

Suiza se quedó con el primer puesto al sumar siete puntos, con dos victorias y un empate. Canadá terminó segundo con cuatro unidades y una diferencia de gol de +5.

Bosnia Herzegovina también alcanzó los cuatro puntos, pero cerró con una diferencia de gol de -1 y quedó en la tercera posición.

Qatar finalizó cuarto con un punto, después de registrar un empate y dos derrotas, y quedó eliminado del Mundial 2026.

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