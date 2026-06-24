Mundial 2026: István Kovács será el árbitro de Argentina-Jordania

En la antesala del duelo entre Argentina y Jordania , la FIFA oficializó que el árbitro designado será el rumano István Kovács , encargado de impartir justicia en el encuentro que definirá el cierre del Grupo J del Mundial 2026 . El árbitro ya había tenido participación en el certamen, tras dirigir la contundente victoria por 4-0 de Japón sobre Túnez en la segunda jornada.

Deportes. Minuto a minuto de la definición de la Fecha 3 el miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

Ahora volverá a estar al frente, esta vez en el tercer y último compromiso de la Albiceleste , que ya aseguró su clasificación como líder de la zona en la fase inicial de la Copa del Mundo .

El árbitro , de 41 años , desarrolla su actividad de manera habitual en la Superliga de Turquía , donde a lo largo de su trayectoria dirigió 321 partidos , en los que mostró 1.739 tarjetas amarillas y 55 expulsiones . Además de su experiencia en el ámbito local, cuenta con una amplia presencia internacional .

En ese plano, ya impartió justicia en 37 encuentros de la UEFA Champions League , incluyendo la final de 2025 , y también estuvo a cargo de definiciones de alto nivel como la Conference League 2021/22 y la Europa League 2023/24 , entre otros torneos de relevancia.

El experimentado juez rumano, uno de los más calificados de Europeo.

Sin embargo, en los últimos meses quedó bajo fuerte cuestionamiento por una actuación controvertida en la Champions de esta temporada. Fue el árbitro principal en la victoria por 2-0 del Atlético de Madrid sobre Barcelona en el partido de ida de los cuartos de final, un encuentro que generó el malestar del conjunto catalán y terminó derivando en que la UEFA lo apartara de la competición para las etapas posteriores.

Polémicas recientes y antecedentes en la Champions League

La molestia en la institución donde Lionel Messi dio sus primeros pasos se centró en dos acciones puntuales que generaron fuerte malestar: por un lado, la mano de Pubill dentro del área que ni el juez Kovacs ni el VAR sancionaron; por otro, la expulsión de Cubarsí, una jugada en la que inicialmente se mostró tarjeta amarilla, pero que luego, tras la revisión del video arbitral, fue modificada a roja directa.

FIFA confirmó que István Kovács será el árbitro que dirigirá el partido que cerrará el Grupo J del Mundial 2026.

Más allá de esa reciente polémica, se trata de un colegiado con amplio reconocimiento en el fútbol europeo, con estatus de árbitro internacional desde el año 2000. Por ese motivo, en su estreno en una Copa del Mundo, la FIFA lo designó para arbitrar el duelo entre Japón y Túnez, un encuentro de carácter especial ya que representó el partido número 1.000 en la historia de los Mundiales.

Quiénes acompañarán al árbitro principal

Será además la primera vez que Kovacs dirija un partido de la Selección argentina, y en su equipo arbitral contará con la colaboración de sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, quienes actuarán como asistentes.

Se confirmó el árbitro de Argentina-Jordania y tiene un polémico antecedente.

El encargado de desempeñarse como cuarto árbitro será el mauritano Dahane Beida, en tanto que el angoleño Jerson Santos ocupará el rol de asistente suplente o de reserva.