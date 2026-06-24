Argelia y Austria, frente a frente por la continuidad en el Mundial

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A partir de las 23:00 (hora Argentina) el próximo sábado 27 de junio, Austria enfrentará a Argelia en el estadio Kansas City, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo J del Mundial.

Africanos y europeos llegan a esta última fecha peleando por el segundo boleto directo a los dieciseisavos de final. Además, el seleccionado que no logre avanzar como escolta todavía podría aspirar a un lugar entre los mejores terceros del torneo.

Argelia llega a esta definición tras recuperarse de un debut adverso frente a Argentina, que se impuso por 3-0. En la segunda jornada reaccionó a tiempo y derrotó a Jordania por 2-1, resultado que le permitió mantenerse en carrera por la clasificación.

Austria, en tanto, comenzó su participación con una victoria por 3-1 sobre Jordania, pero luego cayó por 2-0 ante Argentina en un duelo que podía asegurarle el pase anticipado a la siguiente ronda. El conjunto europeo depende de sí mismo para conseguir su boleto a 16avos.

El camino a los dieciseisavos de final Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados. Horario Argelia y Austria, según país Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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