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10 de agosto de 2026 - 17:13
Orgullo.

La historia de Franco, el árbitro jujeño llegó a Primera y sueña con dirigir un Mundial

Franco Rioja contó cómo comenzó su carrera, las dificultades de crecer desde el interior y la emoción de debutar en la máxima categoría.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Franco Rioja, árbitro jujeño.

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El sueño de seguir creciendo en el fútbol.

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Franco Rioja, árbitro jujeño, junto a una terna arbitral.

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En diálogo con Canal 4, recordó que sus primeros pasos fueron en partidos infantiles y que con el tiempo empezó a proyectar una carrera dentro del arbitraje. “Surgió como un plan de vida cuando me vine a vivir acá, como una opción de trabajo”, contó.

De los infantiles a la Primera División

Rioja explicó que primero realizó un curso y comenzó arbitrando en categorías infantiles. Poco después pasó a dirigir partidos de Primera y apareció la posibilidad de realizar el curso nacional.

Al principio no me imaginaba llegar a esto. Incursionás en algo que no conocés mucho, pero con el tiempo te proponés seguir haciendo un plan de carrera”, señaló.

Franco Rioja, árbitro jujeño, junto a una terna arbitral.

Franco Rioja, árbitro jujeño, junto a una terna arbitral.

Ese recorrido tuvo un momento especial en los últimos días, cuando fue designado para el partido entre Central Córdoba y San Lorenzo, encuentro que marcó su debut en Primera División. “Lo primero que sentí fue emoción cuando vi la designación. Le avisé prácticamente al toque a mi familia”, relató.

Las dificultades de crecer desde Jujuy

El árbitro reconoció que para quienes desarrollan su carrera lejos de Buenos Aires el camino puede ser más complejo.

Al ser del interior es más complicado llegar porque no estás mucho en el radar de Buenos Aires. Al estar lejos de todo cuesta demasiado”, explicó.

A pesar de esas dificultades, Rioja fue avanzando dentro del fútbol argentino y actualmente también participa de encuentros de la Primera Nacional.

El sueño de seguir creciendo en el fútbol.

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“Lo más importante es disfrutar”

Con el paso de los años, el arbitraje dejó de ser solamente una salida laboral y pasó a convertirse en una profesión que busca disfrutar en cada partido. “Yo antes de un partido siempre les digo a mis colegas que disfruten. Lo más importante es disfrutar y salir con la conciencia tranquila de que diste lo mejor”, sostuvo.

También destacó que, con el tiempo, los árbitros deben construir credibilidad frente a los jugadores. “Al principio es complicado, hasta que te hacés una carrera, un nombre y una credibilidad”, afirmó.

El sueño de llegar a un Mundial

Luego de alcanzar la Primera División, Rioja ya piensa en los próximos objetivos: “Como toda persona que comienza en algo, quiere llegar a la máxima categoría. Un Mundial, obviamente”, expresó.

También aseguró que le gustaría alcanzar el plano internacional y, cuando le preguntaron si se animaría a dirigir un Superclásico, respondió sin dudar: “Sí, obvio. En un mediano plazo, sí”.

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