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23 de junio de 2026 - 09:06
Salud.

Presión arterial alta: los hábitos cotidianos que advierten los cardiólogos

El consumo excesivo de sal, el alcohol, el aislamiento social y algunas patologías pueden elevar la presión sin síntomas evidentes.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Presión arterial alta: los cardiólogos revelan los hábitos que más la afectan.

Presión arterial alta: los cardiólogos revelan los hábitos que más la afectan.

El incremento persistente de la presión arterial impacta a millones de personas a nivel global y, en gran cantidad de casos, pasa inadvertido. Profesionales de la cardiología señalan que es una condición conocida como “enfermedad silenciosa”, ya que no suele presentar señales claras, pero puede desencadenar complicaciones graves como ACV, deterioro cognitivo o problemas renales.

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Sus orígenes son variados y, en muchos casos, pueden evitarse o reducirse mediante modificaciones en la dieta y los hábitos cotidianos.

Cardiólogos advierten que gran parte de la sal diaria proviene de alimentos industriales y restaurantes.

El efecto de los ultraprocesados y el sodio

El vínculo entre la ingesta frecuente de alimentos ultraprocesados y el aumento de la presión arterial es claro, de acuerdo con el Dr. Amnon Beniaminovitz, fundador y cardiólogo jefe de Vivify Medical, en Nueva York.

Más sal equivale a más sodio en la sangre, lo que a su vez atrae agua de los tejidos circundantes hacia los vasos sanguíneos y aumenta el volumen sanguíneo”, señaló en declaraciones publicadas por la revista estadounidense Prevention. Más del 70% del sodio que ingieren las personas proviene de productos industrializados y de comidas preparadas en restaurantes, incluyendo rubros como panificados, cereales y sopas en conserva.

Este patrón alimentario también contribuye al aumento de peso corporal, lo que eleva la carga sobre el sistema cardiovascular. El Dr. Lawrence Phillips, cardiólogo y profesor asociado de NYU Langone Health, señaló que se registra una mayor prevalencia de hipertensión arterial en pacientes con obesidad.

Los especialistas explican que la liberación persistente de cortisol y adrenalina puede mantener elevada la tensión.

Para mitigar este impacto, los expertos sugieren dar prioridad a una alimentación basada en productos frescos, con alto contenido de potasio y magnesio, e incorporar patrones nutricionales como la dieta DASH o la mediterránea, ambas vinculadas con una mejor regulación de la presión arterial.

Hábitos de vida: sedentarismo, consumo de alcohol y estrés

La ausencia de actividad física se encuentra entre los factores que más perjudican la salud del corazón. Mantener un estilo de vida sedentario favorece el aumento de peso y contribuye al endurecimiento progresivo de las arterias.

“El ejercicio aeróbico regular es el mejor para la presión”, sostuvo Beniaminovitz. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (AHA), se recomienda realizar como mínimo 150 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar a buen ritmo o nadar.

Afecciones tiroideas, enfermedad renovascular o el síndrome de Cushing pueden aumentar la tensión si no se tratan.

El consumo excesivo de alcohol también incrementa el riesgo. El Dr. Phillips explicó que la ingesta desmedida puede derivar en hipertensión crónica. Por eso, se sugiere moderar el consumo a una copa diaria en mujeres y hasta dos en hombres, además de considerar opciones sin alcohol como alternativa.

El estrés prolongado contribuye a mantener la presión arterial alta, ya que provoca la liberación continua de hormonas como el cortisol y la adrenalina. Beniaminovitz destacó la importancia de incorporar estrategias de manejo del estrés, como la respiración profunda, la meditación y la práctica de yoga, para reducir su impacto emocional y fisiológico.

Descanso, aislamiento social y condiciones médicas

La apnea obstructiva del sueño (AOS) y un descanso de mala calidad también se consideran factores de riesgo importantes. El Dr. Phillips señaló que el incremento de los casos de obesidad ha derivado en un mayor número de personas con apnea obstructiva del sueño.

Según cardiólogos, los episodios de ingesta compulsiva y el exceso sostenido pueden mantener elevados los valores.

Este trastorno provoca una disminución en los niveles de oxígeno durante el sueño, lo que lleva al organismo a aumentar la presión arterial como respuesta compensatoria. Se estima que cerca de la mitad de los pacientes con hipertensión también presenta episodios de apnea nocturna.

El aislamiento social y la sensación de soledad pueden activar respuestas hormonales comparables a las del estrés, lo que eleva la presión arterial y, al mismo tiempo, favorece la aparición de síntomas depresivos. “Somos seres sociales y necesitamos cierta interacción para funcionar óptimamente”, señaló Beniaminovitz en declaraciones a Prevention.

La participación en actividades grupales y el contacto frecuente con personas cercanas ayudan a disminuir este riesgo. Además, ciertas condiciones médicas —como trastornos de la tiroides, la enfermedad renovascular o el síndrome de Cushing— pueden provocar aumentos de la presión si no reciben el tratamiento adecuado.

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Asimismo, algunos fármacos de uso común, como los anticonceptivos orales o determinados antidepresivos, pueden provocar este efecto secundario, de acuerdo con la Clínica Mayo.

Influencia genética y seguimiento periódico

Los antecedentes familiares desempeñan un papel importante en el desarrollo de la hipertensión arterial. “Nuestros genes también interactúan con el entorno y podemos influir en ellos mediante nuestras decisiones”, explicó Beniaminovitz.

Si bien la predisposición genética no puede alterarse, adoptar una alimentación equilibrada, incorporar ejercicio físico regular y gestionar el estrés contribuye a demorar la aparición de la enfermedad y a disminuir la necesidad de iniciar tratamientos farmacológicos de forma temprana.

Salud
Ni caminar ni bicicleta fija: el ejercicio para cuidar el corazón y la circulación.

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La Asociación Americana del Corazón establece que los valores superiores a 120/80 mmHg se consideran presión arterial elevada, mientras que aquellos que superan los 130/80 mmHg se clasifican como hipertensión. Los profesionales de la salud remarcan la importancia de los controles médicos frecuentes, ya que una gran parte de la población desconoce que padece esta condición.

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