Cómo trabajarán los taxistas jujeños durante Argentina-Inglaterra

La semifinal genera expectativa en toda la provincia y también modifica el movimiento habitual de pasajeros. Según explicaron los taxistas, durante las horas previas existe actividad, pero cuando comienza el partido disminuye notablemente la cantidad de personas que circulan por la ciudad.

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Uno de los taxistas consultados aseguró que durante el encuentro no aceptará ningún viaje porque decidió detener completamente su jornada laboral.

“Yo no trabajo. Me voy a ver el partido. Apago todo porque soy muy futbolero” “Yo no trabajo. Me voy a ver el partido. Apago todo porque soy muy futbolero”

Además, anticipó que, después del encuentro, volverá a las calles para acompañar los posibles festejos. Otro conductor contó que tuvo la posibilidad de organizar sus reemplazos para finalizar su turno a las 15 y mirar el partido tranquilo desde su casa.

“Tengo mis reemplazos y después me voy a casa. Tengo confianza en el equipo, estamos en condiciones de ganar el partido” “Tengo mis reemplazos y después me voy a casa. Tengo confianza en el equipo, estamos en condiciones de ganar el partido”

Los que seguirán trabajando y escucharán el partido por radio

No todos pueden detener su actividad. Algunos remiseros explicaron que, si aparece un viaje importante, deberán cumplir con el compromiso laboral aunque eso signifique no poder observar el encuentro.

Uno de ellos señaló que se reunirá previamente con sus compañeros para compartir un asado, pero continuará disponible durante el partido.

“Si me llega a salir un viaje a Salta, yo voy. Tengo una radio para escuchar el partido” “Si me llega a salir un viaje a Salta, yo voy. Tengo una radio para escuchar el partido”

Reconoció que no se disfruta de la misma manera que junto a los amigos, pero remarcó que primero está la obligación de trabajar.

Otro trabajador indicó que generalmente intentan evitar los viajes durante los partidos de Argentina para poder regresar a sus hogares. Sin embargo, admitió que ante una propuesta conveniente podrían hacer una excepción y seguir el encuentro desde el vehículo.

“Todos queremos ver el partido porque somos argentinos. Tratamos de hacernos un espacio para ir a casa, pero si aparece un buen viaje se puede escuchar por radio”, afirmó.

Taxis en San Salvador de Jujuy.

Previas, familia y menos pasajeros

Entre las alternativas elegidas aparecen las reuniones con compañeros antes del partido, los encuentros familiares y la distribución de los turnos entre colegas.

Los conductores también coincidieron en que, cuando juega la Selección, las calles quedan prácticamente vacías. El movimiento se mantiene durante las horas previas y vuelve a incrementarse después del encuentro, especialmente si hay festejos.