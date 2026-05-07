"Lo vi como algo imposible, pero lo logré": las taxistas jujeñas que lucharon por un lugar

Las historias de Marlen Vargas y Claudia Cabana, dos mujeres taxistas que lucharon por llegar al volante, aprender a manejar, rendir y sostener a sus familias, marcaron este 7 de mayo, Día del Taxista. En el sector, ambas contaron cómo fue abrirse camino en una actividad que, además de representar una salida laboral, les permitió ganar autonomía, administrar sus propios ingresos y convertirse en el sostén de sus hogares.

Una de las taxistas señaló que también cuentan con un servicio de mujeres “ para cuidar en general tanto a la mujer, a los hombres, niños”, y destacó que esta fecha “es muy linda, muy especial para todos” y sirve para celebrar junto a todos los colegas. En ese marco, remarcó el recorrido que muchas hicieron para llegar a ese lugar.

Somos mujeres que tuvimos que aprender a manejar, a luchar por nuestros hijos, por nuestra familia, somos el sustento de nuestra familia. Somos mujeres que tuvimos que aprender a manejar, a luchar por nuestros hijos, por nuestra familia, somos el sustento de nuestra familia.

Otra de las trabajadoras contó que tomó la decisión por sus hijas y por la necesidad de salir adelante. “Tengo mis dos hijas y decidí ponerme la mochila en la espalda y salir más que nada por la parte económica y de yo manejar mis cosas, administrar mis cosas”, relató.

“Lo vi como algo imposible, pero lo logré”

Al hablar de su experiencia, una de las mujeres recordó que el proceso no fue sencillo. Explicó que le costó especialmente rendir, porque hacía muchos años que no tomaba un libro y, al principio, sintió que no iba a poder.

Lo vi como algo imposible, dije ‘no, no llego, no voy a manejar´. Lo vi como algo imposible, dije ‘no, no llego, no voy a manejar´.

Sin embargo, ver a otras colegas que ya trabajaban en el rubro la impulsó a seguir. Según relató, empezó a mirar a esas mujeres como una referencia y se animó a proponérselo como meta. “Vi mujeres, otras colegas también, que son mujeres admirables, que están añares. Entonces pensé que yo jamás iba a llegar y me puse, me propuse y bueno, lo logré”.

La taxista reconoció que el camino estuvo lleno de esfuerzo y emoción. “Derramé lágrimas, me costó, pero nada es imposible en esta vida”, sostuvo, y dejó un mensaje para otras mujeres: “Nada es imposible para nosotras”.

Una profesión que también empodera

Otra de las trabajadoras definió al oficio como una profesión que la fortalece en lo cotidiano. Dijo que ser taxista “me empodera mucho el día a día”, porque le permite ocuparse del auto, de su casa y de todo lo que implica sostener su vida diaria.

“No solamente subo y me voy a trabajar, sino que estoy en el auto y ya estoy pensando en qué tengo que hacer después, qué tengo que volver a mi casa”, expresó.

En esa línea, remarcó que detrás del volante hay mucho más que manejar. “Tenemos muchas cosas que hacer, no solamente manejar el auto”, afirmó.