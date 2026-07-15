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15 de julio de 2026 - 13:54
Jujuy.

Plaza Belgrano: colocaron vallas como medida de seguridad antes del partido

La Policía dispuso vallas alrededor del monumento a Manuel Belgrano y la fuente para prevenir incidentes durante posibles festejos

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Plaza Belgrano: colocaron vallas como medida de seguridad antes del partido

Plaza Belgrano: colocaron vallas como medida de seguridad antes del partido

La Plaza Belgrano fue vallada este miércoles alrededor del monumento a Manuel Belgrano y de la fuente frente a Casa de Gobierno, como parte del operativo de seguridad previsto ante los posibles festejos por el partido de Argentina.

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Una medida para evitar inconvenientes

El personal policial explicó que el vallado fue instalado con el objetivo de proteger el monumento histórico, preservar la fuente y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas que se acerquen al lugar.

La decisión también se tomó teniendo en cuenta lo ocurrido durante uno de los festejos anteriores, cuando algunas personas llegaron hasta el monumento a Manuel Belgrano y se generó una situación considerada poco agradable.

Por ese motivo, el perímetro del monumento y el sector de la fuente quedaron completamente cercados. La glorieta, en cambio, no fue incluida dentro del vallado.

El operativo comenzará al mediodía

Aunque las vallas fueron colocadas durante la mañana, el operativo general de seguridad comenzará a partir del mediodía con recorridos policiales y presencia de efectivos en el sector.

La medida será aplicada independientemente del resultado del partido, con el objetivo de prevenir inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes lleguen a plaza Belgrano durante la tarde.

Plaza Belgrano, punto habitual de encuentro

En los últimos partidos de Argentina, numerosos hinchas se acercaron al centro de San Salvador de Jujuy para celebrar los triunfos de la Selección.

Una gran cantidad de personas suele concentrarse sobre calle Sarmiento y luego desplazarse hacia la plaza. También llegan grupos desde las calles San Martín y Belgrano.

La glorieta fue otro de los espacios utilizados por quienes buscaban observar la llegada de los hinchas y acompañar los festejos.

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