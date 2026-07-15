Plaza Belgrano: colocaron vallas como medida de seguridad antes del partido

La Plaza Belgrano fue vallada este miércoles alrededor del monumento a Manuel Belgrano y de la fuente frente a Casa de Gobierno, como parte del operativo de seguridad previsto ante los posibles festejos por el partido de Argentina.
Una medida para evitar inconvenientes
El personal policial explicó que el vallado fue instalado con el objetivo de proteger el monumento histórico, preservar la fuente y evitar situaciones que puedan poner en riesgo a las personas que se acerquen al lugar.
La decisión también se tomó teniendo en cuenta lo ocurrido durante uno de los festejos anteriores, cuando algunas personas llegaron hasta el monumento a Manuel Belgrano y se generó una situación considerada poco agradable.
Por ese motivo, el perímetro del monumento y el sector de la fuente quedaron completamente cercados. La glorieta, en cambio, no fue incluida dentro del vallado.
El operativo comenzará al mediodía
Aunque las vallas fueron colocadas durante la mañana, el operativo general de seguridad comenzará a partir del mediodía con recorridos policiales y presencia de efectivos en el sector.
La medida será aplicada independientemente del resultado del partido, con el objetivo de prevenir inconvenientes y garantizar la seguridad de quienes lleguen a plaza Belgrano durante la tarde.
Plaza Belgrano, punto habitual de encuentro
En los últimos partidos de Argentina, numerosos hinchas se acercaron al centro de San Salvador de Jujuy para celebrar los triunfos de la Selección.
Una gran cantidad de personas suele concentrarse sobre calle Sarmiento y luego desplazarse hacia la plaza. También llegan grupos desde las calles San Martín y Belgrano.
La glorieta fue otro de los espacios utilizados por quienes buscaban observar la llegada de los hinchas y acompañar los festejos.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.