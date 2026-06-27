Marcha del Orgullo en Jujuy: el colectivo LGBTIQ+ se movilizó en Plaza Belgrano

La Plaza Belgrano fue escenario este sábado de una nueva Marcha del Orgullo en Jujuy. Integrantes del colectivo LGBTIQ+, organizaciones sociales y vecinos se concentraron para visibilizar sus reclamos y pedir la defensa de los derechos conquistados.

La movilización se desarrolló bajo la consigna de "defender los derechos conquistados y visibilizar los reclamos del colectivo en el actual contexto social y económico" . Durante la jornada, los participantes recorrieron el centro de la ciudad con banderas, carteles y mensajes en favor de la igualdad, la inclusión y el acceso a políticas públicas.

WhatsApp Image 2026-06-27 at 19.07.34 Marcha del Orgullo en Jujuy

El reclamo estuvo centrado en la salud pública

Uno de los principales pedidos de la marcha fue el rechazo al desfinanciamiento de los programas de prevención y atención del VIH, la tuberculosis (TBC) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS).

Desde las organizaciones señalaron que estos programas son fundamentales para garantizar el acceso a la salud y advirtieron sobre el impacto que podrían tener los recortes en la atención de miles de personas.

WhatsApp Image 2026-06-27 at 19.07.38 (2) Marcha del Orgullo en Jujuy

También reclamaron por el cupo laboral travesti-trans

Otro de los ejes de la movilización fue el pedido para que se implemente de manera efectiva el cupo laboral travesti-trans, tanto en los organismos públicos como en el sector privado.

Los manifestantes sostuvieron que todavía existen barreras para acceder al empleo formal y reclamaron políticas que promuevan una mayor inclusión laboral.

WhatsApp Image 2026-06-27 at 19.07.37 Marcha del Orgullo en Jujuy

Una fecha con un fuerte valor simbólico

La movilización coincidió con la conmemoración de los 57 años de las revueltas de Stonewall, ocurridas en Nueva York en 1969 y consideradas el punto de partida del movimiento moderno por los derechos del colectivo LGBTIQ+.

Desde la organización destacaron que la Marcha del Orgullo sigue siendo un espacio para visibilizar las demandas del colectivo y reafirmar la importancia de la movilización social en la defensa de los derechos y las políticas públicas vinculadas a la diversidad.

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Marcharon en Jujuy para pedir justicia por Miguel Coria a dos meses de su asesinato

En el marco del Día Internacional del Orgullo, familiares, amigos y organizaciones sociales se movilizaron en San Salvador de Jujuy para reclamar justicia por Miguel Coria, el joven jujeño asesinado en Tarija, Bolivia. La manifestación se realizó en simultáneo con una convocatoria similar en el país vecino.

WhatsApp Image 2026-06-27 at 19.07.33 Pedido de Justicia por Miguel Coria

A dos meses del crimen de Miguel Coria, el pedido de justicia volvió a hacerse escuchar en las calles. La movilización en Jujuy coincidió con las actividades por el Día del Orgullo y reunió a familiares, allegados y referentes de organizaciones que exigieron el esclarecimiento del caso y el avance de la investigación.

El asesinato del joven jujeño provocó una fuerte conmoción tanto en Argentina como en Bolivia. Mientras la causa continúa en manos de la Justicia boliviana, sus seres queridos insisten en mantener vigente el reclamo para evitar que el caso quede en el olvido.