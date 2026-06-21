Caso Miguel Coria: realizarán una marcha al cumplirse dos meses de su asesinato

A dos meses del asesinato de Miguel Coria , el joven jujeño que perdió la vida en Tarija , Bolivia, familiares, allegados y organizaciones de la diversidad sexual convocaron a una marcha para exigir justicia y mantener vigente el reclamo por el esclarecimiento del caso. La movilización se llevará a cabo el viernes 26 de junio y recorrerá distintos sectores del centro de la ciudad boliviana.

La convocatoria surge en una fecha cargada de significado para el entorno de la víctima , que continúa reclamando avances en la investigación y una respuesta contundente de la Justicia. Desde que ocurrió el hecho, el caso despertó una fuerte repercusión tanto en Tarija como en la provincia de Jujuy, de donde era oriundo Miguel Coria.

Según informaron los organizadores, la concentración reunirá a familiares, amigos, integrantes de organizaciones sociales y representantes de la comunidad LGBTQ+ , quienes volverán a manifestarse públicamente para reclamar que el crimen no quede impune. La marcha atravesará algunos de los principales puntos céntricos de Tarija y buscará visibilizar el pedido de justicia a nivel local y regional.

El reclamo de la familia de Miguel Coria

Desde las primeras semanas posteriores al crimen, los familiares del joven jujeño sostuvieron que esperan una investigación rápida y transparente. Además, solicitaron que el proceso judicial avance sin demoras y que se determinen todas las responsabilidades correspondientes.

El caso generó una importante conmoción social en Bolivia debido a las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y a las denuncias realizadas por el entorno de la víctima. En distintas oportunidades, allegados de Miguel Coria manifestaron públicamente su preocupación por el desarrollo de la causa y pidieron que se garantice el acceso a la verdad y a la justicia.

Asimismo, la familia expresó que considera que el ataque pudo haber estado motivado por prejuicios vinculados a la orientación sexual de la víctima, por lo que reclamó que esa hipótesis sea contemplada dentro de la investigación judicial.

Una movilización que busca mantener viva la memoria

La marcha prevista para el 26 de junio también tendrá un fuerte componente simbólico. Quienes impulsan la convocatoria señalaron que la actividad busca recordar a Miguel Coria y acompañar a sus seres queridos en un momento de profundo dolor, al tiempo que pretende mantener vigente el reclamo social por el esclarecimiento del caso.

Organizaciones de la comunidad LGBTQ+ anunciaron su participación en la movilización y remarcaron la importancia de visibilizar los hechos de violencia y discriminación que afectan a las diversidades. En ese marco, se espera que durante la jornada se realicen intervenciones, mensajes y actividades vinculadas a la promoción de los derechos humanos y la igualdad.

El caso que conmocionó a Jujuy y Bolivia

El asesinato de Miguel Coria generó un fuerte impacto en ambos lados de la frontera. Mientras la investigación continúa en territorio boliviano, familiares y allegados insisten en que el caso no debe perder relevancia pública y que la sociedad continúe acompañando el pedido de justicia.

A dos meses del hecho, la movilización en Tarija buscará renovar ese reclamo y enviar un mensaje claro: que la muerte del joven jujeño sea esclarecida y que los responsables reciban la condena que corresponda de acuerdo con la ley.