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16 de julio de 2026 - 09:59
Mundial.

Polémica tras Argentina-Inglaterra: Reino Unido reclamó una investigación por la bandera de Malvinas

El gobierno británico consideró “inapropiado” el mensaje exhibido tras la semifinal y pidió determinar si se violaron las reglas.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La imagen provocó una inmediata reacción en el gobierno británico, que consideró que el mensaje político no correspondía dentro de un evento deportivo y reclamó que el organismo internacional analice lo ocurrido.

El pedido del gobierno británico a la FIFA

Peter Kyle, secretario de Comercio del Reino Unido, calificó la exhibición de la bandera como “totalmente inapropiada” y pidió que la FIFA lleve adelante una investigación exhaustiva para establecer si se infringieron las normas del torneo.

El funcionario señaló que la política debe mantenerse separada del fútbol y sostuvo que ahora será responsabilidad de la FIFA determinar si corresponde iniciar algún procedimiento disciplinario.

Desde Downing Street respaldaron públicamente el planteo. Un portavoz del primer ministro británico afirmó que el Mundial podía no ser de Inglaterra, pero sostuvo que la posición del Reino Unido sobre las islas permanecía sin modificaciones.

También aclaró que cualquier eventual medida o sanción deberá ser resuelta exclusivamente por la FIFA. Hasta el momento, el organismo no informó oficialmente si abrirá un expediente contra los jugadores o contra la Asociación del Fútbol Argentino.

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Qué ocurrió con la bandera tras el partido

Una vez terminada la semifinal, los futbolistas argentinos se acercaron a las tribunas para celebrar junto a los hinchas. Durante los festejos, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso sostuvieron una bandera celeste y blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y fue replicada por medios de diferentes países. Según explicaron desde el plantel, la bandera habría llegado desde las tribunas y no habría sido llevada previamente por la delegación argentina. Gonzalo Montiel contó que la bandera cayó cerca de los jugadores y que sus compañeros decidieron tomarla durante los festejos. “Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento”, expresó el defensor después del encuentro.

El mensaje de los jugadores argentinos

Lisandro Martínez sostuvo que el gesto estuvo vinculado con el recuerdo de los veteranos y de quienes participaron en la Guerra de Malvinas. El defensor, que juega en el fútbol inglés, señaló que podía imaginar la emoción de un excombatiente al observar la bandera y reconoció que desconocía si el episodio podía derivar en una sanción.

Leandro Paredes también se refirió al significado que tuvo el partido para el plantel argentino. “Es una parte triste de nuestra historia, para todos los involucrados. Y duele. Sabíamos que jugábamos también por ellos”, manifestó el mediocampista.

¿Argentina puede recibir una sanción?

La FIFA contempla restricciones para la exhibición de mensajes políticos dentro de los estadios. Su código de conducta prohíbe el ingreso o la utilización de banderas, carteles, prendas y otros elementos de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria.

Sin embargo, para que exista una sanción primero deberá determinarse si el organismo abre formalmente una investigación y considera que el comportamiento de los jugadores encuadra dentro de una infracción disciplinaria. Por el momento, no existe una sanción confirmada contra la Selección Argentina ni contra los futbolistas que participaron del festejo.

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