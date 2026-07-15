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15 de julio de 2026 - 18:56
Deportes.

Mundial 2026: el histórico festejo con la bandera de "Las Malvinas son argentinas"

Tras el agónico 2-1 ante Inglaterra, los jugadores festejaron con el público y desplegaron un mensaje que generó una imagen histórica en el Mundial 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Mundial 2026: el históricofestejo con la bandera de “Las Malvinas son argentinas”

Mundial 2026: el histórico festejo con la bandera de “Las Malvinas son argentinas”

La Selección Argentina celebró su clasificación a la final del Mundial 2026 luego del agónico triunfo por 2-1 ante Inglaterra y protagonizó una imagen cargada de simbolismo: los jugadores desplegaron una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” frente a los hinchas.

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Con el pasaje al partido decisivo asegurado, el plantel se dirigió hacia uno de los extremos del estadio de Atlanta para compartir los festejos con el público argentino. Mientras los jugadores ingleses se retiraban del campo de juego después de la derrota, los futbolistas argentinos caminaron hacia el sector ocupado por sus hinchas.

Allí, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso aparecieron con una bandera que llevaba escrita la frase “Las Malvinas son argentinas”, en referencia al histórico reclamo de soberanía sobre las islas. La imagen se convirtió en una de las postales más fuertes de la celebración argentina después de conseguir el pase a otra final de una Copa del Mundo.

Mundial 2026: el histórico festejo con la bandera de “Las Malvinas son argentinas”

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Un triunfo agónico ante Inglaterra

Argentina consiguió una victoria por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El encuentro se definió de manera agónica y dejó a los jugadores argentinos celebrando con el público, mientras sus rivales abandonaban el campo de juego golpeados por el resultado. La clasificación permitió que la Selección volviera a instalarse en una final mundialista y mantuviera vigente la ilusión de conseguir un nuevo título.

El mensaje de los veteranos de Malvinas

En la previa del encuentro, diferentes voces remarcaron que el partido debía ser entendido únicamente como un acontecimiento deportivo y no como una revancha por el conflicto bélico de 1982.

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La Federación de Veteranos de Guerra 2 de Abril publicó un mensaje en el que pidió evitar que el encuentro fuera interpretado como una revancha y propuso utilizarlo como “un puente para malvinizar y para recordar al mundo” que el reclamo argentino continúa vigente.

El cántico de los hinchas de cara a la final

Después de la aparición de la bandera y con el plantel todavía sobre el césped, los hinchas argentinos comenzaron a cantar: “El domingo, cueste lo que cueste, tenemos que ganar”. Los jugadores acompañaron el festejo desde el campo de juego, mientras sus familiares celebraban desde las tribunas. Argentina ya piensa en la final frente a España, con la posibilidad de volver a consagrarse campeona del mundo.

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