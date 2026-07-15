Lionel Scaloni: "Somos únicos, no es arrogancia"

Argentina le ganó a Inglaterra 2 a 1 en la semifinal del Mundial 2026 , y logró la clasificación a la gran final del domingo ante España . En conferencia de prensa, el entrenador Lionel Scaloni destacó la entrega del equipo y subrayó la capacidad de sus jugadores.

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Apenas terminó el partido, el técnico dijo que "el otro día le dije que este grupo no deja de sorprenderme . Vamos a intentar ganar, pero después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Es impresionante".

“Es lo que amerita: ganen todo, hasta el final. No guardarse nada. Los jugadores lo han demostrado una vez más, no se guardaron nada", y agregó: "Somos únicos, no es arrogancia. Esta gente nos llevó hoy a ganar el partido" , culminó mirando en dirección a las tribunas.

Scaloni alcanzó un récord histórico con la Selección Argentina al convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en Copas del Mundo. El técnico suma al menos 15 encuentros al frente de la Albiceleste y superó una marca que durante años estuvo asociada a figuras como César Luis Menotti y Carlos Salvador Bilardo .

Lionel Scaloni. Charlie Riedel - AP

Lionel Scaloni y los jugadores

“Me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos es imposible. Una mención especial para aquellos que no juegan”, expresó Scaloni y agregó que “después de esto, vamos a ir a ganar la final, pero ¿que más tiene que hacer este equipo?”.

“Que lo disfruten, que agradezcan a los jugadores porque este grupo es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz”, y sobre el desempeño del equipo, aseveró que “este equipo cuando mejor juega es cuando está en dificultad” y que “cuando el rival duda un poquito, vemos sangre y vamos hasta donde sea”.

“Son indios en el buen sentido de la palabra. Se han criado en ambientes donde no tenían miedo a nada. Están jugando a la pelota, por suerte lo han entendido”, explicó Scaloni en la conferencia. Explicó la decisión de dejarlo a De Paul fuera del once titular: “Me duele dejarlo a Rodrigo afuera. Hacemos lo que creemos que el partido lo necesita. Ellos lo entienden porque saben que el entrenador quiere preparar el partido lo mejor posible”.

“Lautaro Martínez fue la figura del partido. Rodrigo entró bien, Nico González y Otamendi también. Sin jugadores no vamos a ningún lado, no soy ningún mago”, aseguró el DT.

Argentina vs Inglaterra por el Mundial 2026

Argentina y la final del Mundial 2026

Sobre la final, afirmó que “España es un gran equipo, para mi creo que fue un justo ganador en la semifinal. Le ganó muy bien a una selección que pensaba que era difícil de ganar”. “Ya lo tenemos analizado, han cambiado algo pero sigue siendo un gran equipo y ya todos saben como juega. Estamos preparados para afrontarlo, va a ser un partido para que la gente lo disfrute”.

“De la Fuente fue mi profesor en el curso de entrenador. Casualmente nos encontramos en una final. Después de Qatar tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que creo que le ha servido y que ha llevado a cabo en su selección”.

“Todos saben que yo vivo en España, tengo familia, pero el domingo lo siento, vamos a intentar ganarles. Ojalá los españoles estén contentos que esté Argentina en la final después de que Messi les haya dado tantas alegrías. Lo quieren, no todos los españoles pero gran parte lo quiere”.