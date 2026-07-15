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15 de julio de 2026 - 07:14
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El curioso mensaje que un piloto escribió en el cielo y se volvió viral en Reino Unido

En un vuelo de prueba, un instructor dibujó la frase “Estoy aburrido” sobre el estuario del Dee. La maniobra la captó una plataforma de seguimiento aéreo.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El curioso mensaje que un piloto escribió en el cielo y se volvió viral en Reino Unido.

El curioso mensaje que un piloto escribió en el cielo y se volvió viral en Reino Unido.

Un piloto de la compañía aérea británica Ravenair encontró una forma inusual de expresar su aburrimiento durante un vuelo de prueba realizado el sábado sobre el estuario del río Dee, en la zona limítrofe entre Inglaterra y Gales. Para hacerlo, utilizó la trayectoria de la aeronave para dibujar en el cielo el mensaje “Estoy aburrido”, y se hizo viral.

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La inscripción, realizada a poca altura sobre el terreno, quedó registrada por la plataforma especializada Flightradar24, que permite seguir en directo los recorridos de los aviones. La particular maniobra llamó rápidamente la atención de los usuarios y se difundió ampliamente en redes sociales.

De acuerdo con lo informado por el periódico británico The Guardian, la aeronave despegó desde Liverpool y permaneció en el aire durante aproximadamente dos horas, sobrevolando sectores de Wirral, Cheshire y el norte de Gales.

El comandante, un instructor de aviación de alrededor de 20 años, utilizó unos 20 minutos del recorrido para diseñar cuidadosamente las siete letras que formaban el mensaje. Para lograrlo, realizó maniobras con giros pronunciados y movimientos en distintas direcciones sobre la superficie del agua, entre las localidades de Talacre y Greenfield. La inscripción pudo observarse posteriormente en el registro digital del radar de seguimiento.

El medio británico señaló que la maniobra tuvo lugar a unos 335 metros de altura —equivalentes a aproximadamente 1.100 pies—, mientras la aeronave se desplazaba a una velocidad cercana a los 100 nudos, es decir, alrededor de 185 kilómetros por hora. El avión utilizado, un Piper Tomahawk, había pasado recientemente por tareas de mantenimiento y debía realizar un vuelo de prueba para verificar el funcionamiento de un componente que había sido cambiado.

Un vuelo rutinario convertido en fenómeno digital

Según los registros disponibles, la particular maniobra del piloto pudo ser observada en directo por distintos usuarios de Flightradar24, la plataforma que permite monitorear recorridos aéreos. Entre quienes advirtieron la curiosa trayectoria estuvo Aaron Rheins, un bloguero dedicado al seguimiento de vuelos, quien expresó su sorpresa: “nunca había visto a un piloto decir que se aburre escrito en el cielo”. Su comentario, citado por el medio británico, contribuyó a que la situación alcanzara una mayor difusión.

La difusión masiva de la curiosa inscripción despertó interés tanto entre aficionados al mundo aeronáutico como en diversos medios de comunicación internacionales y usuarios de redes sociales. La representación del trayecto, en la que podía leerse con claridad la frase “Estoy aburrido” sobre el estuario, se compartió ampliamente en internet y abrió una conversación acerca del equilibrio entre la originalidad de este tipo de acciones y las normas de seguridad que deben respetarse durante los vuelos de prueba.

Según explicó el director de operaciones de Ravenair, Wayne Barrett, en declaraciones recogidas por un medio local, el piloto no recibirá ningún tipo de penalización y desde la compañía destacaron que la maniobra se realizó de manera correcta desde el punto de vista técnico. “Creo que el piloto estaba un poco aburrido, ya que solo era un vuelo de prueba. Eso sí, voló con mucha destreza”, señaló Barrett durante una entrevista con la BBC.

La posición de Ravenair y las repercusiones internas

La compañía aclaró que la misión de la aeronave era realizar una comprobación técnica tras el cambio de un componente, específicamente un cilindro del motor, para asegurarse de que todo funcionara correctamente. Barrett detalló que estas pruebas aéreas son habituales dentro de los procedimientos de control y seguridad, aunque reconoció que el recorrido realizado por el piloto no había sido planificado ni aprobado de antemano por la empresa.

“El avión ya está de vuelta en el hangar y el piloto está disfrutando de su día libre”, afirmó Barrett, quien admitió que la particular maniobra generó una gran repercusión pública. Luego de que el mensaje trazado en el cielo se hiciera conocido, la compañía recibió una gran cantidad de consultas y llamados, aunque decidió no aplicar medidas disciplinarias contra el instructor. “No está en problemas”, pero hemos recibido mucha atención por esto”, aclaró el directivo, según publicó The Guardian.

A pesar del particular mensaje que dejó plasmado durante el recorrido, el responsable de la compañía destacó que el instructor mantuvo un alto nivel de atención y mostró gran destreza al llevar adelante la maniobra: “Probablemente tuvo que concentrarse mucho al final para deletrear las palabras, así que estaba todo menos distraído”.

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