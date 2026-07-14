"Pa, empezó la guerra": la historia del jujeño que jugaba en Israel

La guerra sorprendió al futbolista jujeño Giuliano Gurrieri mientras se encontraba jugando en Israel, lejos de su familia. Su padre, Marcos Gurrieri, contó la angustia que sintió al recibir durante la madrugada el mensaje que le advertía sobre el inicio del conflicto.

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“Pa, no es para preocuparse, pero acá comenzó la guerra”, fue el mensaje que Giuliano le envió a su padre cerca de las cinco de la mañana. Marcos todavía estaba dormido y, en un primer momento, no lograba comprender la gravedad de lo que estaba sucediendo.

“La frase ‘no es para preocuparse’ fue lo que más me preocupó”, recordó durante su visita a Arriba Jujuy.

Giuliano comenzó a jugar en la escuela de fútbol de su familia, ubicada en el barrio Constitución de Palpalá. Desde muy chico participó en torneos y realizó viajes para entrenar y probarse en diferentes instituciones.

A los 13 años apareció la posibilidad de incorporarse a Argentinos Juniors. Una familia de Perico que vivía en Buenos Aires lo recibió durante un mes mientras se desarrollaba la prueba.

El joven viajó solo y finalmente quedó seleccionado para vivir en la pensión del club. Allí permaneció durante cuatro años, mientras continuaba con sus estudios y su formación como futbolista.

“Cuando conoció ese mundo a los ocho años, no quería volver a Jujuy. Estaba haciendo lo que quería hacer” “Cuando conoció ese mundo a los ocho años, no quería volver a Jujuy. Estaba haciendo lo que quería hacer”

Su paso por Atlético Tucumán

Después de su etapa en Argentinos Juniors, Giuliano se incorporó a Atlético Tucumán. En el club disputó partidos en la división Reserva y participó de la Copa Proyección.

Con 17 años jugó los octavos de final del torneo ante Boca. Tras una temporada en la institución tucumana, recibió una propuesta para continuar su carrera en Israel.

Su representante le comunicó la posibilidad en diciembre. Giuliano habló con su padre y le dejó en claro que quería aceptar el desafío.

“Lo primero que le pregunté fue qué quería hacer. Me dijo que quería irse y lo apoyamos” “Lo primero que le pregunté fue qué quería hacer. Me dijo que quería irse y lo apoyamos”

La llegada a Israel

Giuliano viajó el 2 de enero y realizó el trayecto desde Buenos Aires hacia Madrid, para luego continuar hasta Tel Aviv.

El joven se incorporó al Maccabi Petah Tikva, equipo de una ciudad ubicada cerca de Tel Aviv. Una vez que recibió la documentación necesaria para competir, fue convocado al banco de suplentes e ingresó durante algunos minutos.

Su rendimiento convenció al entrenador y, en el siguiente encuentro, fue titular. Con el paso de los partidos logró ganarse un lugar en el equipo y despertó el interés de integrantes del cuerpo técnico y dirigentes.

Según contó su padre, su manera de jugar permitía identificar rápidamente su origen argentino, incluso sin dominar el idioma.

“Por la forma de ir al piso, jugar y hablar, se daban cuenta de que era argentino”, relató.

El mensaje que cambió todo

La noche anterior a un partido, Giuliano se había despedido de su familia como lo hacía habitualmente. Sus padres se preparaban para levantarse al día siguiente y seguir el encuentro por internet desde Jujuy.

Sin embargo, durante la madrugada, Marcos encontró el mensaje que le anunciaba el comienzo de la guerra.

Giuliano vivía en un departamento junto a Gavin, un joven estadounidense de California. Tras las primeras explosiones, dirigentes y compañeros del club se comunicaron con ellos para explicarles el protocolo que debían cumplir.

Cada vez que sonaban las sirenas, ambos tenían que dirigirse al búnker del edificio y permanecer allí durante el tiempo indicado.

“Bajaban con una almohada o algo para quedarse media hora, según lo que durara la alerta” “Bajaban con una almohada o algo para quedarse media hora, según lo que durara la alerta”

El regreso a Atlético Tucumán

Giuliano permaneció cinco meses en Israel y regresó tras finalizar la temporada. Posteriormente volvió a Atlético Tucumán, donde continuó con su carrera futbolística.

La experiencia quedó grabada en toda la familia, que siguió desde Jujuy cada novedad y atravesó momentos de profunda incertidumbre mientras el joven se encontraba lejos de casa.

El fútbol, una pasión familiar

Marcos Gurrieri también dirige una escuela de fútbol infantil que reúne a chicos de entre 5 y 12 años. Su principal objetivo es que los jóvenes aprendan a iniciar y terminar cada proceso, más allá de los resultados deportivos.

La pasión por el deporte también alcanza a su hijo menor, Ángelo Gurrieri, de 12 años. El joven juega como volante central, sueña con vestir la camiseta de Boca y comparte en sus redes sociales videos relacionados con el fútbol.

Ángelo comenzó publicando jugadas y entrenamientos, pero su contenido empezó a ganar popularidad. Durante algunos torneos, otros chicos se acercaron a pedirle fotografías después de reconocerlo por los videos que subía a TikTok.