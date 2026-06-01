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1 de junio de 2026 - 19:36
País.

Javier Milei volvió a respaldar a Israel: "Es el bastión de Occidente"

El Presidente habló en Buenos Aires durante un encuentro internacional contra el antisemitismo y en defensa de la memoria del Holocausto.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei.

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Durante su discurso, el mandatario definió a Israel como “el bastión de Occidente” y sostuvo que su defensa debe entenderse como una causa moral.

“Tengamos presente esto, Israel es el bastión de Occidente. Si cayera, luego viene Occidente. Debemos defender la posición de Israel desde un lugar moral porque es una causa justa”, expresó.

Javier Milei habló contra el antisemitismo

El discurso se dio en el marco de la inauguración del plenario de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, celebrado en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

El anuncio de este entendimiento llegó tras la tercera visita de Javier Milei a Israel.
El apoyo de Javier Milei a Israel.

El apoyo de Javier Milei a Israel.

Milei celebró que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA, organismo que tiene entre sus principales objetivos la lucha contra el antisemitismo.

Para el Presidente, defender esa causa implica también proteger “la moral que está en la base de nuestra civilización”.

“Hoy tenemos que aceptar que el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó”, sostuvo durante su exposición.

Las medidas del Gobierno

Milei también repasó medidas impulsadas por su gestión vinculadas a Israel y al combate contra el terrorismo. Entre ellas mencionó la declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria iraní y las Fuerzas Quds como organizaciones terroristas.

Además, recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA en Argentina, a los que definió como heridas que todavía reclaman justicia.

“Tomamos todas estas medidas porque son moralmente correctas, pero también porque la Argentina no es ajena al dolor causado por el antisemitismo”, señaló.

Escalada en Medio Oriente

Las declaraciones del Presidente se dieron en medio de una nueva tensión en Medio Oriente, luego de que Irán suspendiera las negociaciones de paz con Estados Unidos.

Según se informó, Teherán tomó la decisión por los ataques y violaciones del alto el fuego atribuidos a Israel en la región.

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