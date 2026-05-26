Javier Milei respaldó a García Cuerva, pero rechazó la idea de "terrorismo" en redes

El presidente Javier Milei manifestó que recibió las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva como parte de un intercambio de opiniones legítimo y afirmó que no se sintió agraviado. No obstante, minimizó la noción de que ciertas personas ejercen “ terrorismo en las redes ”.

Asimismo, el jefe de Estado descartó que el arzobispo adopte un rol de oposición política , en relación con la comparación realizada respecto de la relación que el kirchnerismo mantuvo con Jorge Bergoglio antes de su designación papal. En ese contexto, Milei sostuvo que García Cuerva “ lo hace desde su posición, una opinión absolutamente válida”.

“Además, lo hace de manera educada. No tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es supervalioso”, afirmó en diálogo con Radio Mitre .

En otro pasaje de la entrevista, el presidente Javier Milei profundizó sobre el papel de la Iglesia en el contexto de tensión política y social que atraviesa el país. “ Hay posiciones que me parecen interesantes, positivas y constructivas cuando una autoridad religiosa trata de mediar en esta situación ”, expresó.

Según su visión, el debate público actual enfrenta a quienes promueven reformas profundas con sectores que se oponen a esos cambios. “Entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio, la discusión es bastante fuerte y áspera, y muchas veces hay una parte que no juega limpio”, señaló.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció su homilía durante el tradicional Tedeum del 25 de Mayo, con autoridades presentes en la Catedral Metropolitana.

El presidente Javier Milei también recurrió a referencias de carácter religioso para describir el contexto político y social. En ese sentido, señaló que una de las ideas que más le impactó del mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva fue la afirmación de que “a la persona que tiene problemas de invalidez no lo llevan al oficial romano, lo llevan a Jesucristo”, interpretación que relacionó con el papel del Estado.

“Argentina tiene una lógica bastante destructiva en algunos aspectos y parte del trabajo no es solo avanzar hacia las ideas de la libertad, sino también resistir los embates y ataques de los que no quieren que las cosas cambien del statu quo”, añadió.

Críticas a las redes sociales y postura sobre la violencia discursiva

No obstante, el mandatario estableció una distinción clara en relación con las declaraciones del arzobispo sobre el clima en redes sociales y la violencia discursiva en plataformas digitales. “A mí no me parece que personas en Twitter diciendo lo que piensan sea terrorismo. Terrorismo a mí me parece que es cuando el Estado persigue a las personas o gente poniendo bombas, gente sembrando el terror”, diferenció.

El presidente Javier Milei, sonriente y optimista, saluda durante el Tedeum 2026, flanqueado por miembros de su gabinete en un evento público.

En su misma intervención, el presidente consideró “exagerada” la expresión utilizada para describir a quienes publican contenidos en redes sociales, y sostuvo que esas plataformas pueden operar como un espacio donde se canaliza el malestar ante situaciones cotidianas que generan disconformidad.

“No es fácil entender y asimilar cómo funciona el mundo de las redes. Si usted pasea por Twitter y ve la lógica de Twitter, claramente no es la forma en la que después la gente se vincula”, explicó el jefe de Estado.

Asimismo, remarcó que quienes no se sientan cómodos con ese tipo de interacciones tienen la posibilidad de dejar de utilizar la red o bien bloquear a otros usuarios. “No me parece tan problemático. Lo más complicado son las cosas que de repente se hacen desde el Estado. Son mucho más complicadas que una persona despotricando en redes”, afirmó.

Milei evitó confrontar con García Cuerva.

Gestión de gobierno, agenda internacional y política interna

Luego del Tedeum, el presidente Javier Milei encabezó una reunión de gabinete en la Casa Rosada y afirmó que el encuentro se desarrolló en un clima positivo. En ese marco, señaló que durante la reunión distribuyó entre sus ministros un libro del economista Robert Murphy sobre teoría anarcocapitalista y mercados de seguros. Según detalló, el intercambio estuvo orientado a debatir posibles reformas a impulsar por el Gobierno en conjunto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En otro tramo de la entrevista, el mandatario sostuvo que es “altamente probable” que el papa León XIV visite la Argentina en noviembre. Indicó además que las gestiones diplomáticas permitieron “cerrar posiciones” para encaminar la visita, y resaltó el rol de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el fortalecimiento del vínculo con el Vaticano.

Javier Milei respondió al discurso de García Cuerva en el Tedeum.

En relación con el escenario político, el presidente Javier Milei optó por no confrontar con Mauricio Macri, luego de que Martín Menem sugiriera que una eventual candidatura presidencial del referente del PRO podría terminar beneficiando al kirchnerismo. “Yo no compito contra otros espacios políticos. Yo compito contra mí mismo haciendo cada día un gobierno mejor”, expresó el jefe de Estado.

Balance económico y desafíos legislativos del oficialismo

Asimismo, volvió a respaldar su política económica y afirmó que el oficialismo podrá aspirar a la reelección siempre que sostenga los resultados alcanzados. “Si nosotros hacemos un buen gobierno, vamos a lograr la reelección. Y si no hacemos un gobierno que merece ser reelecto, no seremos reelectos”, sostuvo.

En ese contexto, el presidente Javier Milei subrayó la desaceleración de la inflación, la disminución de la pobreza y la eliminación de los cortes de calles como algunos de los ejes centrales alcanzados desde el comienzo de su administración.

El presidente Javier Milei aceptó las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva.

Al mismo tiempo, hizo referencia a las complicaciones legislativas que enfrenta La Libertad Avanza en el ámbito parlamentario debido a su condición de fuerza minoritaria en el Congreso, y sostuvo que gran parte de las reformas impulsadas requieren amplios niveles de diálogo y la construcción de acuerdos políticos con otros sectores.