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8 de julio de 2026 - 20:35
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Fin de la tregua: Estados Unidos reanudó los ataques contra Irán y crece la tensión

Estados Unidos lanzó este miércoles una nueva ofensiva militar contra objetivos iraníes ubicados en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el inicio de los bombardeos a través de un comunicado, en el que señaló que la operación fue ordenada por el presidente Donald Trump con el objetivo de reducir la capacidad militar iraní para amenazar la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

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Desde Washington sostuvieron que la ofensiva responde a los recientes ataques atribuidos a Irán contra embarcaciones comerciales y tripulaciones civiles que operan en el estrecho de Ormuz, paso por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

Medios estatales iraníes informaron que se registraron explosiones en las localidades costeras de Konarak, Chabahar, Sirik y Bandar Abbas. Según la agencia oficial Mehr, los sistemas de defensa aérea fueron activados para interceptar lo que calificaron como "objetivos hostiles" sobre la costa del golfo Pérsico.

Ir&aacute;n y Estados Unidos

Irán y Estados Unidos

En respuesta, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió que las acciones estadounidenses "no quedarán sin respuesta", mientras el Gobierno iraní analiza las medidas que adoptará frente a la nueva ofensiva militar.

Fin del alto el fuego

La escalada se produjo pocas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara el fin definitivo del alto el fuego con Teherán y descartara la posibilidad de retomar negociaciones diplomáticas.

El mandatario estadounidense también advirtió que está dispuesto a ampliar la campaña militar si continúan las acciones iraníes en la región.

Mientras tanto, más de veinte buques de guerra estadounidenses permanecen desplegados en Medio Oriente como parte del operativo de disuasión impulsado por Washington.

Preocupación internacional

La reanudación de los enfrentamientos generó una inmediata reacción de la comunidad internacional. El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Estados Unidos e Irán a retomar el diálogo y resolver sus diferencias por la vía diplomática para evitar una mayor escalada del conflicto.

Por su parte, la OTAN expresó su preocupación por la situación y reclamó a Irán garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Además, reiteró su rechazo al desarrollo de capacidades nucleares con fines militares por parte de Teherán.

Los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente.

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Impacto en los mercados

La incertidumbre también golpeó a los mercados internacionales. Los precios del petróleo registraron fuertes subas ante el temor de que el conflicto afecte el tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el abastecimiento energético mundial.

El barril de Brent superó los 78 dólares, con un incremento superior al 6 %, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) avanzó cerca del 5 %, impulsado por el riesgo de interrupciones en el suministro global.

La nueva ofensiva profundiza la crisis entre Washington y Teherán y vuelve a colocar al estrecho de Ormuz en el centro de las tensiones geopolíticas, con consecuencias que ya comienzan a sentirse tanto en el plano militar como en la economía internacional.

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