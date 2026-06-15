Donald Trump confirmó el acuerdo de paz con Irán y se abre el Estrecho de Ormuz

Trump confirmó el acuerdo de paz con Irán y se abre el Estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump anunció este domingo que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que será firmado el próximo viernes y que contempla la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Luego de casi cuatro meses de enfrentamientos , el presidente Donald Trump confirmó la firma de un acuerdo de paz con Irán , que incluye la normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz , uno de los corredores marítimos más relevantes para el comercio energético mundial.

“ El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo . ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peajes del Estrecho de Ormuz, y, simultáneamente con esto, autorizo la eliminación inmediata del bloqueo naval de los Estados Unidos . Barcos del Mundo, enciendan sus motores. ¡Dejen fluir el petróleo!", posteó el líder republicano.

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El acuerdo también fue confirmado por la televisión iraní que en tono desafiante afirmó que el líder supremo Mochtabá Jameneí dijo que "Estados Unidos no tuvo otra opción mas que aceptar la derrota" y agregó que Washington se comprometió a una inversión de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán.

Entre los principales puntos del entendimiento figuran una tregua de dos meses, el levantamiento gradual de las restricciones navales estadounidenses sobre Irán y la reanudación del tránsito comercial por el estrecho de Ormuz.

El acuerdo será formalizado en una ceremonia prevista para el 19 de junio en Suiza, con la presencia de Pakistán, que se lleva un gran triunfo internacional al haber sido el bróker del acuerdo que se negoció en Islamabad.

Este mismo domingo, Trump había criticado los últimos bombardeos de Israel en el Líbano, en medio de las tratativas para alcanzar un pacto con Irán. “El ataque de esta mañana a Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo", había indicado el presidente.

La apertura del Estrecho de Ormuz en los mercados

La reapertura del estrecho de Ormuz provocó una inmediata caída de los precios internacionales del crudo y una suba de los mercados de futuro bursátiles, ante la expectativa de una normalización del suministro energético.

Estados Unidos podría liberar hasta 25.000 millones de dólares en activos iraníes congelados y flexibilizar algunas restricciones sobre las exportaciones de petróleo, aunque esos puntos aún deberán ser ratificados en la negociación final en Suiza.

Los mercados financieros estadounidenses ya se preparan para iniciar la semana con subas. Los futuros de los principales índices bursátiles como Dow Jones, del S&P 500 y del Nasdaq mostraban una tendencia positiva.