Miles de migrantes cruzaron desde Marruecos y desbordaron los controles en Ceuta

La ciudad autónoma de Ceuta , ubicada en el norte de África, pidió al Gobierno de España medidas urgentes ante la llegada masiva de migrantes desde Marruecos . Los controles fronterizos quedaron desbordados este jueves y las autoridades locales reclamaron el cierre de la frontera, un mayor despliegue de seguridad y una respuesta coordinada.

Durante la jornada, miles de personas se dirigieron desde la ciudad marroquí de Fnideq —también conocida como Castillejos — hacia el paso fronterizo. Muchos lograron atravesar las vallas o bordear el espigón del Tarajal, mientras otros intentaron alcanzar las costas españolas a nado. Entre quienes cruzaron había jóvenes, familias con niños y menores sin acompañamiento.

La situación llevó a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta a reunirse de manera extraordinaria . Las autoridades locales solicitaron declarar una emergencia nacional y establecer un mando único que coordine la asistencia humanitaria, la seguridad y el control de la frontera.

Los balances difundidos durante este jueves no fueron uniformes . La Delegación del Gobierno español en Ceuta confirmó inicialmente al menos nueve muertes, mientras que otros reportes citaron cifras de 15 y hasta 18 fallecidos . Por ese motivo, el número definitivo permanecía sujeto a la actualización de las autoridades.

Las primeras informaciones señalaron que varias de las víctimas habrían muerto por asfixia por inmersión mientras intentaban llegar nadando desde Marruecos. Los servicios de emergencia también asistieron a personas que presentaban agotamiento, lesiones y dificultades respiratorias.

España desplegó al Ejército en Ceuta

Ante el desborde de los controles, el Gobierno español anunció la movilización de unidades del Ejército de Tierra para asistir a la Guardia Civil. “Las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, informó el Ejecutivo español.

Miles de migrantes cruzaron desde Marruecos y desbordaron los controles en Ceuta

El Gobierno central, sin embargo, descartó inicialmente declarar una emergencia nacional bajo la normativa de protección civil, al considerar que los flujos migratorios no están incluidos entre los riesgos contemplados por esa legislación.

Los centros de recepción quedaron colapsados

Antes del ingreso masivo de este jueves, Ceuta ya había recibido al menos 1.500 migrantes en aproximadamente una semana. El presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, advirtió que el sistema de recepción se encontraba desbordado y que cientos de personas debían permanecer en espacios públicos.

“Estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social”, expresó Vivas, quien aseguró que las instalaciones destinadas a menores no acompañados funcionaban muy por encima de su capacidad.

Ceuta y Melilla son los dos territorios españoles ubicados en el norte de África y constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con ese continente. Ambos enclaves registran periódicamente intentos de ingreso de personas que buscan llegar a territorio europeo.

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La crisis migratoria de Marruecos continúa abierta

España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación para controlar los cruces y gestionar la situación fronteriza. Mientras continúan los operativos, las autoridades trabajan para determinar la cantidad total de personas que ingresaron y establecer un balance definitivo de fallecidos y heridos.