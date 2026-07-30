Lula da Silva redobló la tensión bilateral con Javier Milei: qué dijo

El presidente de Brasil, Lula da Silva , se refirió por primera vez a la crisis diplomática con la Argentina, desatada luego de que Javier Milei lo calificara de "ladrón" durante un acto que compartió con el opositor Flavio Bolsonaro. Los detalles, en la nota.

Mundo. El vicepresidente de Brasil calificó de "lamentables" los insultos de Javier Milei a Lula

Política. El Gobierno marcó distancia con Lula da Silva, pero aseguró que no habrá ruptura con Brasil

Tras los cuestionamientos de Javier Milei, Luiz Inácio Lula da Silva respondió al presidente argentino y calificó como un "disparate" su participación en la convención del Partido Liberal para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño.

Durante un acto partidario en el que lanzó oficialmente su candidatura a la reelección, Lula da Silva se refirió al conflicto con Javier Milei y cuestionó la actitud del presidente argentino. " ¿Vieron el disparate que armó el presidente de Argentina aquí? ", expresó, aunque aclaró que no busca profundizar la disputa porque distingue entre la relación institucional entre Estados y las diferencias personales.

"Ustedes vieron la payasada que hizo el presidente de Argentina. Yo no dije nada, mi relación es de jefe de Estado, y a mí me gusta el pueblo argentino": Lula le respondió a Milei y advirtió que "nadie de afuera se va a entrometer en las elecciones brasileñas". https://t.co/rN5WqUXfSl pic.twitter.com/VhbYQZb39c

Lula descartó elevar la tensión con Javier Milei y sostuvo que no responderá a las críticas en los mismos términos. " Si pone mala cara, yo pondré buena cara . Si muestra odio, yo mostraré amor", expresó.

El nuevo capítulo de la disputa entre Brasil y Argentina comenzó el sábado pasado, cuando Milei lanzó duras críticas contra Lula da Silva, a quien calificó de "ladrón" y "presidiario". Además, cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, después de que este negara su solicitud para reunirse con el expresidente Jair Bolsonaro.

Luego de los dichos de Javier Milei, la Cancillería de Brasil llamó al embajador argentino Guillermo Daniel Raimondi para solicitar explicaciones por las expresiones consideradas ofensivas hacia Lula da Silva por parte del gobierno brasileño.

Previo a sus declaraciones públicas, Lula había evitado referirse al cruce con Milei. Ante una consulta de periodistas sobre los dichos del presidente argentino, respondió de manera irónica: "¿Quién es ese tipo?".

Milei acusa a Brasil de la campaña “antiArgentina”

Tras el impacto de sus dichos, Milei renovó sus críticas hacia Brasil en una entrevista con Radio Mitre. El presidente argentino aseguró que el país vecino tuvo participación en una supuesta campaña contra Argentina en redes sociales durante el Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos.

El presidente argentino también hizo referencia a una supuesta injerencia brasileña durante la campaña electoral de 2023. "Y después me vienen a hablar de interferencia", sostuvo Milei, al asegurar que "un grupo de brasileños que mandó Lula jugó activamente" en su contra.