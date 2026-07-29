El Gobierno marcó distancia con Lula da Silva, pero aseguró que no habrá ruptura con Brasil

El canciller Pablo Quirno reconoció este miércoles la existencia de distanciamientos políticos e ideológicos entre la administración argentina y el gobierno del presidente brasileño Lula da Silva , aunque aclaró que esas diferencias no implican una posible ruptura diplomática entre ambos países.

Durante una extensa entrevista radial concedida a una emisora, el funcionario también rechazó que se haya generado un conflicto con el Reino Unido a raíz de la bandera vinculada a las Islas Malvinas que mostraron los futbolistas de la selección argentina durante el Mundial. Además, adelantó que se encuentra trabajando en la organización de un viaje oficial a China , en el que participaría junto a Karina Milei y Luis Caputo .

Respecto a la situación diplomática con Brasil , Quirno diferenció las tensiones existentes en el ámbito político de la continuidad del vínculo formal entre ambos Estados. “ No hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa”, sostuvo el canciller , quien confirmó que el representante diplomático brasileño fue convocado por su gobierno para mantener consultas en Brasilia . Sin embargo, remarcó que Argentina decidió no adoptar una acción similar.

“Dejamos la disputa electoral y la diferencia ideológica en ese marco. No la trasladamos al plano institucional ”, afirmó. En esa línea, el funcionario destacó que los desacuerdos existentes entre las administraciones de ambos países no fueron un obstáculo para la implementación del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Mercosur , que comenzó a regir el pasado 1 de mayo luego de un proceso de negociación que se extendió durante veinticinco años .

En cuanto al intercambio comercial entre Argentina y Brasil, Quirno descartó que los desacuerdos políticos puedan tener consecuencias negativas sobre la relación económica bilateral. El canciller consideró que ese tipo de señalamientos responden a “la politización interna de una diferencia ideológica” por parte del sector kirchnerista de la oposición y remarcó que Brasil continúa ocupando el lugar de principal socio comercial de Argentina.

El Gobierno negó una crisis con Reino Unido

En relación con la bandera alusiva a las Islas Malvinas que los futbolistas de la selección argentina exhibieron durante el encuentro ante Inglaterra en el Mundial, el canciller expresó una postura contundente y aseguró que el hecho no generó ningún conflicto diplomático entre ambos países. “No hay crisis diplomática con el Reino Unido. La bandera dice una verdad. No tenemos nada de qué pedir disculpas”, afirmó.

Además, Quirno negó que un funcionario de la Cancillería haya mantenido una reunión con el embajador británico para transmitir algún tipo de disculpa por lo ocurrido. Frente a esa versión, respondió que se trataba de algo “absolutamente, completamente y mil por ciento falso”.

Quirno también hizo referencia a otro episodio ocurrido en los días previos al encuentro y explicó que Argentina citó al embajador del Reino Unido en la Cancillería para hacerle entrega de una protesta formal. El reclamo estuvo relacionado con el tránsito de una embarcación británica por el estrecho de Magallanes, al considerar que la nave no respetó los procedimientos contemplados en el Acuerdo de Madrid.

La embarcación realizó el recorrido de ida y regreso entre el 4 y el 8 de julio sin efectuar ningún tipo de aviso en ambas ocasiones. “Según ellos, llevaban pertrechos a la Antártida en julio”, comentó con ironía el canciller, quien señaló que la campaña antártica argentina comienza recién hacia finales de octubre. La protesta formal fue presentada el lunes 13, durante la primera jornada hábil posterior al episodio, mientras que la comunicación oficial se dio a conocer una vez finalizado el partido.

Petróleo, redes sociales y la relación con el FMI

En relación con el desarrollo petrolero Sea Lion, Quirno sostuvo que la administración argentina mantiene su postura de desconocer las autorizaciones emitidas por las autoridades de las islas y recordó que el Gobierno ya aplicó sanciones contra las compañías que participan del emprendimiento, entre ellas una firma de origen israelí y otra británica. “Vamos a defender los derechos de Argentina no solo en los tribunales argentinos, sino en los internacionales”, afirmó el canciller.

Pablo Quirno, Canciller argentino

En relación con la supuesta campaña contra Argentina que tuvo presencia en las redes sociales durante el Mundial, el canciller admitió que ese fenómeno efectivamente se registró y explicó que la mayoría de las publicaciones identificadas provenían de perfiles ubicados en Brasil y México. No obstante, aclaró que hasta el momento no cuenta con elementos que permitan confirmar la existencia de un financiamiento extranjero detrás de esas acciones.

“Hay mucha plata corriendo en redes. Está claro que hay gente que gana mucho con el algoritmo y se sube a los temas”, sostuvo. En referencia a la visita de Kristalina Georgieva al país, Quirno negó que la directora gerente del FMI sea quien establece los lineamientos o conduce la ejecución del programa económico implementado por la Argentina.

El canciller señaló que la actual gestión asumió con una hoja de ruta propia, incluso más exigente que las condiciones planteadas por el organismo internacional, y sostuvo que los avances alcanzados hasta el momento —como la desaparición del déficit fiscal en apenas un mes y la corrección del déficit cuasifiscal en un período de seis meses— demostraron la efectividad de ese enfoque.

“En noviembre del 23, el escepticismo era mucho mayor. Hicimos cosas que nunca se hicieron en el mundo”, sostuvo. En relación con la carta difundida por Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), mediante la cual cuestionó la condena judicial en su contra y la prohibición de ocupar cargos públicos, Quirno minimizó el alcance del planteo realizado por la expresidenta.

“Hará todas las presentaciones que quiera realizar. Ha sido juzgada y condenada en Argentina”, sostuvo el canciller, quien además interpretó la iniciativa como parte de una estrategia impulsada por el kirchnerismo con el objetivo de recuperar el poder y, eventualmente, avanzar con un posible indulto a la exmandataria.

Argentina prepara una agenda internacional con foco en China

En el ámbito de la política internacional, el canciller confirmó que Argentina avanza en la organización de un viaje oficial a China del que participarían Karina Milei, Luis Caputo y el propio funcionario, con el objetivo de destrabar acuerdos comerciales y financieros que todavía permanecen en etapa de negociación.

Pablo Quirno.

Además, informó que el presidente de Corea del Sur visitará próximamente el país para fortalecer los vínculos bilaterales entre ambas naciones. Al mismo tiempo, resaltó que la Unión Europea habilitará nuevamente el ingreso de carne aviar argentina a partir del 17 de agosto, mientras que Estados Unidos amplió significativamente las oportunidades de exportación al multiplicar por cinco la cuota de carne permitida y sumar 93 nuevas posiciones arancelarias con tasa cero para productos argentinos.