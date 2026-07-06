Donald Trump confirmó que llamó a la FIFA para levantar la sanción a Folarin Balogun

Donald Trump confirmó que pidió a la FIFA revisar la expulsión de Folarin Balogun y celebró que el delantero de Estados Unidos fuera habilitado para enfrentar a Bélgica. La decisión generó fuertes críticas de la UEFA y de la Federación Belga de Fútbol.

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Deportes. Polémica en el Mundial 2026: UEFA acusó a la FIFA de "cruzar una línea roja" por el caso Balogun

El presidente estadounidense volvió a referirse a la tarjeta roja que recibió el atacante durante el partido de los 16avos de final ante Bosnia y cuestionó con dureza la actuación arbitral. “Vi la jugada y soy una persona que ama los deportes. Eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción”, afirmó Trump.

Además, puso en duda la actuación del juez del encuentro. “Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial, tomó una decisión que nadie podía creer”, sostuvo.

El mandatario lamentó el impacto de la expulsión sobre el seleccionado estadounidense y confirmó que intervino para solicitar una revisión.

Donald Trump intervino para que Estados Unidos recupere a su goleador.

“Es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores. Y le sacó una tarjeta roja. No sabía qué significaba eso. Sí, pedí una revisión por parte de la FIFA”, declaró.

Posteriormente, el organismo decidió suspender por un período de prueba de un año la aplicación de la sanción automática de un partido. De esta manera, Balogun quedó habilitado para el duelo frente a Bélgica.

Trump celebró la resolución a través de Truth Social. “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!”, escribió.

La UEFA cuestionó la decisión

La UEFA expresó su rechazo mediante un comunicado y consideró que la resolución “cruzó una línea roja”.

El organismo sostuvo que la suspensión automática mínima de un partido después de una expulsión está establecida en el reglamento y no puede quedar sujeta a excepciones en medio de una competencia.

También remarcó que otros jugadores atravesaron situaciones similares y cumplieron regularmente sus sanciones.

Bélgica analiza recurrir al TAS

La Real Federación Belga de Fútbol manifestó su sorpresa y anunció que estudia todas las alternativas legales disponibles para impugnar la habilitación.

“Con el fin de proteger los derechos legítimos de todos los equipos participantes y salvaguardar los principios fundamentales del juego limpio, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles”, indicó.

La federación incluso analiza presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El entrenador de Bélgica, Rudi Garcia, también criticó la medida y la comparó con “una broma del Día de los Inocentes”.