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8 de julio de 2026 - 10:31
Política.

Donald Trump rompió el diálogo con Irán y aseguró que el acuerdo "ya terminó"

Cuestionó a Irán durante la cumbre de la OTAN en Ankara, rechazó continuar las negociaciones y advirtió sobre el peligro de su programa nuclear.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Donald Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”.

Donald Trump afirmó que el memorando con Irán “se terminó” y sostuvo que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles en Ankara el fin del acuerdo preliminar de cese del fuego con Irán, al afirmar que el entendimiento quedó sin efecto porque “se ha acabado” y lanzar duras críticas contra el país al señalar que “Irán es basura”.

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Las declaraciones fueron realizadas durante la segunda jornada de la reunión de líderes de la OTAN en la capital de Turquía, donde Trump estuvo acompañado por el secretario general de la organización, Mark Rutte.

Donald Trump dio por terminado el alto el fuego y volvió a cuestionar a Irán

El jefe de Estado de Estados Unidos sostuvo ante los medios de comunicación: “Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”. Trump acusó a Irán de mentir sobre los términos del acuerdo y sostuvo que negociar con Teherán es “malgastar tiempo”.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el cese de hostilidades con Irán “ha terminado” tras los últimos enfrentamientos registrados entre ambos países. De acuerdo con la versión de Trump, las tropas estadounidenses llevaron adelante una ofensiva “con mucha fuerza” durante la noche previa, como respuesta a los ataques atribuidos a Irán contra tres barcos comerciales en el estrecho de Ormuz.

Trump señaló que, luego de haber autorizado la realización del funeral del líder supremo de Irán, Alí Khamenei, quien murió durante los primeros bombardeos del conflicto iniciado el 28 de febrero, las autoridades iraníes volvieron a disparar misiles contra embarcaciones. “Así que les dimos duro anoche, muy duro”, afirmó el presidente estadounidense, quien además dejó entrever que habría recibido amenazas provenientes de Irán.

Como represalia, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber “destruido” 85 bases militares pertenecientes a Estados Unidos ubicadas en Bahréin y Kuwait, además de haber derribado un dron modelo MQ-9. Estos episodios representan un nuevo incremento de la tensión entre ambos países, luego del debilitado acuerdo de cese del fuego alcanzado el 8 de abril.

Ataques cruzados, acusaciones y el impacto en el petróleo

Trump responsabilizó al gobierno iraní de “hacer daño a su pueblo” y afirmó que “hasta ahora han matado a 54.000 personas que estaban protestando”. El mandatario estadounidense sostuvo que las movilizaciones no pudieron avanzar hasta desplazar al poder debido a la respuesta represiva de las autoridades: “No tienen fusiles, y el otro bando tiene metralletas y los matan”, expresó Trump, en referencia a las manifestaciones registradas durante enero.

El presidente estadounidense cuestionó a los medios internacionales por, según él, no reflejar la dimensión de la represión ejercida en Irán. En ese contexto, volvió a cargar contra las autoridades iraníes al afirmar que “son gente mala” y que “no quiero perder mi tiempo con ellos”.

Los dichos de Trump generaron una reacción inmediata en los mercados, con una suba del 5% en el precio del petróleo. Previamente a los ataques, Estados Unidos había cancelado el permiso que permitía comercializar petróleo iraní en los mercados globales, una decisión tomada como represalia por los ataques registrados contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

El rechazo de Trump a continuar las negociaciones con Teherán

Trump afirmó que Irán incumplió en varias oportunidades las condiciones establecidas en el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 17 de junio. “Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares”, expresó el mandatario estadounidense, quien agregó: “Tienen algún problema, están chiflados”.

Si bien admitió que los encargados de las conversaciones del memorando —a quienes mencionó como Steve Witkoff y Jared Kushner— podrán continuar dialogando si así lo consideran, Trump volvió a expresar su postura crítica y sostuvo: “Por mi parte, negociar con ellos es solo malgastar tiempo”. También afirmó: “Ellos mienten” y reiteró su rechazo a la posibilidad de que Irán avance con un programa de armas nucleares.

Trump además responsabilizó a Irán por la muerte de “miles y miles de nuestros soldados y a cientos de miles de personas inocentes”, aunque no especificó a qué enfrentamientos o episodios bélicos vinculaba esos números, dado que en el conflicto iniciado este año se registran únicamente 16 militares estadounidenses fallecidos en combate.

El mandatario estadounidense aseguró que, pese a que los canales diplomáticos continúan abiertos, “no me gusta esa gente” y afirmó que, desde su perspectiva, las negociaciones con Irán ya quedaron “terminadas”.

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