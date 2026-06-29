Irán y Estados Unidos suspenden ataques y vuelven a negociar

Irán y Estados Unidos suspenden ataques y acuerdan una nueva ronda de negociaciones en Qatar

Irán y Estados Unidos suspendieron temporalmente los ataques mutuos y acordaron realizar una nueva ronda de negociaciones en Doha, Qatar , para avanzar en el memorando de entendimiento y resolver las diferencias vinculadas con el control y la navegación en el estrecho de Ormuz .

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Los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán este lunes a la capital qatarí para participar de reuniones de alto nivel con representantes iraníes. La portavoz de la Administración estadounidense, Karoline Leavitt, confirmó el viaje y señaló que las conversaciones continuarán centradas en el memorando firmado entre ambas partes.

“El enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Doha esta semana para celebrar reuniones de alto nivel mientras continuamos debatiendo el memorando de entendimiento”, declaró Leavitt.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , había anunciado previamente que el encuentro se realizaría el martes en Doha , a pedido de Irán. La reunión fue convocada luego de que ambas partes decidieran suspender los ataques vinculados con la disputa por el control del estrecho de Ormuz.

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En los últimos días, Washington y Teherán se acusaron mutuamente de violar el cese al fuego firmado el 17 de junio, en medio de una nueva escalada de tensión.

El memorando firmado entre Irán y Estados Unidos

El memorando de entendimiento consta de 14 puntos y establece el fin de la guerra iniciada a fines de febrero entre Irán, Estados Unidos e Israel. El documento fija además un plazo de 60 días para que las partes puedan alcanzar un acuerdo definitivo sobre cuestiones más complejas, entre ellas el programa nuclear iraní.

Desde Estados Unidos indicaron que las conversaciones técnicas continuarán sobre todas las áreas incluidas en el entendimiento. “Ambas partes se abstendrán por ahora y los buques podrán transitar libremente por el estrecho de Ormuz”, señaló un funcionario estadounidense.

El conflicto por el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz fue reabierto la semana pasada después de permanecer cerrado por decisión de Irán desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero. El bloqueo afectó el comercio internacional de hidrocarburos y provocó un aumento en los precios del petróleo.

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El canciller iraní, Abás Araqchi, sostuvo que Irán es el único responsable de la administración del paso marítimo y advirtió que cualquier decisión diferente podría generar nuevas complicaciones.

Teherán también manifestó su rechazo a una ruta anunciada por Omán cerca de sus costas, presentada como una iniciativa coordinada con una agencia de las Naciones Unidas encargada de la seguridad marítima.

Nuevos incidentes en la zona

Irán permitió la circulación por un único corredor cercano a sus costas, aunque advirtió que podría atacar a las embarcaciones que incumplan las condiciones establecidas. Desde el jueves, dos buques fueron alcanzados por proyectiles de origen desconocido en la zona. Estados Unidos responsabilizó a Irán y respondió con bombardeos contra la república islámica.

Además, los Guardianes de la Revolución informaron que lanzaron misiles y drones contra Kuwait y Bahréin durante la madrugada del domingo.

Las conversaciones previstas para el martes

De acuerdo con la información difundida, las negociaciones del martes buscarán resolver las diferencias sobre el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que normalmente circula alrededor del 20% de la producción mundial de hidrocarburos.

La nueva ronda de conversaciones se desarrollará mientras ambas partes mantienen suspendidos los ataques y procuran sostener el cese al fuego. Por el momento, el objetivo será avanzar en los aspectos técnicos del memorando y garantizar la libre navegación por el paso marítimo.