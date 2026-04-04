domingo 05 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de abril de 2026 - 16:25
País.

El encargado de negocios iraní abandonó Argentina tras ser declarado "persona no grata"

El encargado de negocios iraní, dejó el país luego de que se le otorgara 48hs para retirarse de la Argentina tras ser declarada "persona no grata".

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Mohsen Soltani Tehrani

Mohsen Soltani Tehrani

La tensión diplomática entre Argentina e Irán sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. El Gobierno nacional confirmó que el encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, dejó el país luego de que se le otorgara un plazo de 48 horas para retirarse, tras ser declarado “persona non grata”.

Lee además
El ex jefe de la Guardia Revolucionaria iraní fue designado en plena crisis regional y sigue bajo alerta roja de Interpol por la AMIA.
Mundo.

Quién es Mohsen Rezai, el nuevo asesor militar de Irán acusado en el atentado a la AMIA
El régimen iraní afirmó que Javier Milei “cruzó una línea roja imperdonable”.
Política.

Irán amenazó a Javier Milei tras sus declaraciones: "Cruzó una línea roja"

La medida se adoptó en respuesta a un duro comunicado del régimen iraní, en el marco del conflicto geopolítico y las recientes decisiones del presidente Javier Milei.

Confirmación oficial del Gobierno

El canciller Pablo Quirno fue el encargado de confirmar la salida del diplomático.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino, el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, expresó el funcionario.

La decisión se enmarca en un escenario de creciente tensión entre ambos países, que se intensificó en las últimas semanas.

Pablo Quirno, Canciller argentino
Pablo Quirno, Canciller argentino

Pablo Quirno, Canciller argentino

Escalada del conflicto diplomático

El conflicto comenzó a agravarse tras las declaraciones de Milei durante una exposición en la Universidad Yeshiva, en Nueva York, el pasado 9 de marzo. Allí, el mandatario calificó a Irán como “enemigo” de Argentina, al recordar los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires durante la década de 1990.

Las declaraciones generaron una rápida reacción del régimen iraní, que a través del diario Tehran Times advirtió que el presidente argentino “cruzó una línea roja imperdonable” y anticipó una posible respuesta ante lo que consideró una postura hostil.

Declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista

En este contexto, el Gobierno argentino avanzó con una decisión clave: declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán e incorporarla al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

Esta medida implica sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas, y se suma a decisiones similares adoptadas previamente contra grupos como Hezbollah y Hamas.

Desde la Oficina del Presidente señalaron que Argentina fue víctima de dos de los atentados más graves de su historia, atribuidos al accionar de organizaciones vinculadas a Irán.

Refuerzo de la seguridad en puntos sensibles

Antes de este nuevo cruce diplomático, el Gobierno ya había dispuesto elevar el nivel de seguridad a “alto” en todo el país, con especial atención en objetivos considerados sensibles.

Entre ellos, se encuentran sedes diplomáticas como las embajadas de Estados Unidos e Israel, así como instituciones de la comunidad judía, incluyendo la AMIA. En estos puntos se implementaron operativos de vigilancia permanente con presencia de fuerzas federales y de seguridad local.

Nueva advertencia desde Irán

La respuesta de la República Islámica no tardó en llegar. A través de su representación diplomática en Uruguay, Irán condenó la decisión argentina y la calificó como “ilegal e injustificada”.

En el comunicado, el régimen sostuvo que la medida constituye “una ofensa imperdonable al pueblo iraní” y advirtió que podría generar responsabilidades internacionales para el Estado argentino.

De esta manera, la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más delicados, en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente y el alineamiento geopolítico del gobierno argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quién es Mohsen Rezai, el nuevo asesor militar de Irán acusado en el atentado a la AMIA

Irán amenazó a Javier Milei tras sus declaraciones: "Cruzó una línea roja"

Donald Trump advirtió que "Cuba es la siguiente" tras acciones en Venezuela e Irán

Argentina ordenó la salida del diplomático de Irán tras tensiones con Teherán

El Paso de Jama está habilitado pero con precaución ante posibles cambios climáticos

Lo que se lee ahora
Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal
Policiales.

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido
Policiales.

Intento de femicidio en Perico: quién es y qué se sabe del hombre detenido tras los allanamientos

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta
Deportes.

Primera Nacional: Gimnasia de Jujuy recibe a Patronato para defender la punta

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto
País.

Temporal fatal en Tucumán: una pareja murió atrapada en su auto y ya son tres las víctimas

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal
Policiales.

Tragedia en el NOA: un nene de 12 años murió electrocutado durante un fuerte temporal

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel