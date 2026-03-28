Donald Trump advirtió que "Cuba es la siguiente" tras acciones en Venezuela e Irán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica al afirmar que “Cuba es la siguiente”, en referencia a posibles acciones tras las intervenciones en Venezuela e Irán. La declaración encendió alarmas en medio de un escenario global cada vez más tenso.
Incluso, el mandatario ironizó sobre sus dichos al pedir que “ignoren” la frase, aunque luego la repitió, lo que aumentó la preocupación sobre el alcance real de sus intenciones.
Cuba, en una crisis profunda
El señalamiento llega en un momento crítico para Cuba, que atraviesa una fuerte crisis económica y energética, con escasez de combustible, cortes de electricidad y dificultades en servicios básicos.
Gran parte de esta situación está vinculada al corte del suministro de petróleo desde Venezuela y a las sanciones impulsadas por Estados Unidos, lo que ha agravado el panorama interno de la isla.
Negociaciones abiertas y amenazas latentes
En paralelo, existen conversaciones entre ambos países para evitar una escalada mayor. Desde el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, confirmaron que hay diálogos en marcha, aunque en un clima de alta tensión.
Sin embargo, Trump también deslizó que “a veces hay que usar la fuerza”, lo que alimenta la incertidumbre sobre el rumbo que podrían tomar las relaciones bilaterales.