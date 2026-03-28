Donald Trump advirtió que "Cuba es la siguiente" tras acciones en Venezuela e Irán

El mandatario estadounidense lanzó la advertencia durante un foro en Miami, donde destacó las recientes acciones militares de su país en distintos escenarios internacionales. En ese contexto, aseguró que “Cuba es la siguiente”, una frase que rápidamente generó repercusión a nivel mundial.

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Aunque no brindó detalles concretos sobre posibles medidas, Donald Trump dejó entrever que su administración podría avanzar con nuevas presiones políticas, económicas o incluso militares sobre la isla.

Las declaraciones se dan en un contexto delicado, marcado por conflictos abiertos y operaciones recientes de Estados Unidos en Venezuela e Irán . El propio Trump resaltó esos antecedentes como “éxitos”, reforzando una postura de línea dura en política exterior.

Incluso, el mandatario ironizó sobre sus dichos al pedir que “ignoren” la frase, aunque luego la repitió, lo que aumentó la preocupación sobre el alcance real de sus intenciones.

image Donald Trump habló de Cuba

Cuba, en una crisis profunda

El señalamiento llega en un momento crítico para Cuba, que atraviesa una fuerte crisis económica y energética, con escasez de combustible, cortes de electricidad y dificultades en servicios básicos.

Gran parte de esta situación está vinculada al corte del suministro de petróleo desde Venezuela y a las sanciones impulsadas por Estados Unidos, lo que ha agravado el panorama interno de la isla.

image Cuba atraviesa una crisis

Negociaciones abiertas y amenazas latentes

En paralelo, existen conversaciones entre ambos países para evitar una escalada mayor. Desde el gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, confirmaron que hay diálogos en marcha, aunque en un clima de alta tensión.

Sin embargo, Trump también deslizó que “a veces hay que usar la fuerza”, lo que alimenta la incertidumbre sobre el rumbo que podrían tomar las relaciones bilaterales.