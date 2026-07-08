Donald Trump autorizó a Ucrania a producir misiles Patriot y anticipó una ofensiva contra Irán

El presidente estadounidense , Donald Trump , aseguró este miércoles que su gobierno permitirá que Ucrania tenga la autorización para producir misiles de defensa aérea Patriot , según manifestó durante la reunión que mantuvo con su par ucraniano, Volodímir Zelensky , en el marco de la cumbre de la OTAN desarrollada en Ankara, Turquía .

Al mismo tiempo, el jefe de Estado norteamericano anticipó que las fuerzas de Estados Unidos llevarán adelante nuevos ataques contra Irán “ duro ” durante la noche, luego de haber anunciado previamente que el acuerdo de alto el fuego con Teherán había quedado sin efecto.

“Una de las cosas de las que vamos a hablar es que les vamos a dar una licencia para que fabriquen Patriots . Está bastante bueno, ¿no? Así no van a poder quejarse de que no les damos suficientes ”, le dijo Trump a Zelensky . “Todavía no le informamos eso a la empresa , pero se va a solucionar”, agregó.

Antes del encuentro con Zelensky , Trump había anunciado que el entendimiento de tregua alcanzado entre Estados Unidos e Irán ya no estaba vigente. En ese escenario, el mandatario norteamericano anticipó que las fuerzas estadounidenses realizarían ataques contundentes contra Teherán durante la noche. “Los vamos a golpear duro esta noche”, afirmó previo a comenzar la reunión con su par ucraniano. Además, sostuvo que Irán “ viola el acuerdo todos los días”.

Durante el encuentro bilateral, uno de los principales ejes de diálogo fue el conflicto en Ucrania, donde las autoridades de Kiev atraviesan crecientes dificultades para contener los ataques rusos con misiles balísticos debido a la disminución de sus reservas de interceptores Patriot de fabricación estadounidense, un recurso fundamental para su sistema de defensa aérea.

A pesar de la intensidad de los bombardeos lanzados por Rusia contra la capital ucraniana en los últimos días, Trump sostuvo que Ucrania estaría logrando modificar la dinámica del enfrentamiento, al mantener estable el frente de combate y ejecutar operaciones de largo alcance dentro del territorio ruso.

El jefe de Estado norteamericano consideró que las ofensivas realizadas por Ucrania podrían tener un papel importante para acelerar la conclusión de la guerra. “Es una escalada, pero también es una escalada que puede ayudar a llegar a un final”, expresó.

Además, Trump volvió a manifestar que, según su visión, tanto Zelensky como el presidente ruso, Vladimir Putin, tienen intención de avanzar hacia un entendimiento que permita finalizar las hostilidades. “El presidente quiere lograrlo, y creo que el presidente Putin también quiere lograrlo, y eso debería ser una buena combinación”, señaló.

Una nueva jornada de ataques rusos

La reunión tuvo lugar pocas horas después de una nueva ofensiva rusa contra distintas zonas de Ucrania, que provocó al menos siete fallecidos. En Kiev, de acuerdo con lo informado por el alcalde Vitali Klitschko, una persona perdió la vida y varios depósitos resultaron afectados por incendios luego de un ataque con misiles.

En Kharkiv, un proyectil ruso alcanzó una construcción habitacional y causó la muerte de dos personas, además de dejar unos 20 heridos. Entre los restos de su vivienda destruida, una residente identificada como Olena Khomenko contó que no encontraba a su mascota tras el impacto.

Donald Trump - Presidente de los Estados Unidos

Por otra parte, en la zona sur de Mikolaiv, una mujer y su hija fallecieron como consecuencia de un ataque con bombas aéreas guiadas, mientras que otras dos víctimas fatales fueron reportadas en la región de Kherson.

De acuerdo con la fuerza aérea de Ucrania, durante el ataque nocturno Rusia utilizó 169 drones de largo alcance y siete misiles, de los cuales cinco eran balísticos. Las unidades de defensa aérea lograron neutralizar o afectar el funcionamiento de 139 drones, aunque los proyectiles balísticos y otros 20 drones consiguieron alcanzar 15 puntos diferentes, reflejando la constante exigencia a la que continúa sometido el sistema defensivo ucraniano.

Ucrania también golpea territorio ruso

Mientras continuaban los ataques rusos contra distintas ciudades ucranianas, Ucrania profundizó sus acciones militares contra objetivos ubicados en territorio enemigo. Las fuerzas de Kiev llevaron adelante ataques contra instalaciones de refinación de petróleo situadas en las regiones rusas de Sarátov y Tartaristán, lo que incrementó las dificultades de abastecimiento de combustible que enfrenta Rusia.

Al mismo tiempo, Ucrania intensificó sus operaciones contra la denominada “flota fantasma” rusa, conformada por antiguos buques petroleros utilizados para trasladar productos energéticos pese a las sanciones internacionales. Según el jefe de las unidades de drones ucranianas, durante las últimas 72 horas fueron atacadas 21 embarcaciones rusas en las aguas del mar Negro y el mar de Azov.