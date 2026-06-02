Nuevo ataque ruso sobre Ucrania: bombardeos en Kiev dejaron muertos, heridos y graves daños

Una nueva ola de ataques intensificó el conflicto en Ucrania , luego de que fuerzas rusas lanzaran bombardeos sobre la ciudad de Dnipró , en el este del país, además de alcanzar objetivos en Kiev y en la región central de Járkov . De acuerdo con las autoridades ucranianas , la ofensiva dejó al menos diez víctimas fatales y más de un centenar de heridos .

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Los ataques, ejecutados mediante misiles balísticos y drones , también provocaron importantes daños en infraestructuras , incendios y cortes en el suministro eléctrico en distintos sectores clave del país.

A través de su cuenta oficial en Telegram , el gobernador de Dnipró , Oleksandr Ganzha , dio detalles sobre el alcance del ataque y describió un escenario de gran preocupación .

En un primer balance, el funcionario confirmó la muerte de una mujer y reportó dos personas heridas a raíz del bombardeo ocurrido durante la noche, según informó la agencia AFP . Con el paso de las horas, sin embargo, la cifra de víctimas fatales comenzó a incrementarse.

Horas después, Ganzha actualizó la información mediante la misma plataforma y señaló que la cantidad de heridos por el bombardeo ruso en Dnipró había ascendido a 16. Además, indicó que varios de los lesionados permanecen en estado delicado. Más tarde confirmó el balance definitivo de fallecidos y aseguró que el ataque provocó la muerte de ocho personas.

Embed Kiev fue objeto de un ataque masivo de misiles durante la noche.



Los grupos públicos militares ucranianos informaron de un rendimiento deficiente de la defensa aérea, sin ninguna forma de derribar misiles rusos.



Esta "ventana de oportunidad" fue creada por los socios de Ucrania pic.twitter.com/73S3eddJ97 — aapayés (@aapayes) June 2, 2026

La amenaza del Kremlin y el impacto sobre Kiev

Días atrás, el Kremlin había adelantado que llevaría adelante una serie de “ataques sistemáticos” contra blancos ubicados en Kiev.

Según Moscú, la decisión respondía a un presunto ataque con drones contra una residencia estudiantil en la región de Lugansk, bajo control ruso, donde murieron 21 personas. Las autoridades ucranianas rechazaron esa acusación y negaron “cualquier participación” en el hecho.

Al mismo tiempo, la tensión se apoderó de Kiev durante las primeras horas del martes. Fuertes detonaciones se escucharon en distintos sectores de la capital ucraniana, generando alarma entre los habitantes y obligando a activar los mecanismos de respuesta ante emergencias.

Embed ¡ESCALOFRIANTE!

Rusia desata un ataque masivo y brutal contra Kiev.



En una ofensiva sin precedentes, Rusia ha lanzado decenas de misiles y enjambres de drones directamente sobre la capital ucraniana.



Explosiones e impactos se reportan en múltiples zonas de Kiev en este… https://t.co/zxKVsIoMCI pic.twitter.com/ibgxSdU4X6 — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) June 2, 2026

A través de Telegram, el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, confirmó que la ciudad estaba siendo blanco de un ataque con misiles balísticos. El funcionario advirtió sobre la elevada capacidad destructiva del armamento empleado en esta nueva ofensiva contra la capital del país.

Tras la nueva ofensiva rusa, comenzaron a circular en redes sociales numerosas imágenes que mostraban el fuerte impacto de los ataques sobre Kiev. En los registros se observaban densas columnas de humo sobresaliendo entre los edificios, mientras cientos de personas buscaban resguardo en refugios subterráneos.

En tanto, el intendente de la capital, Vitali Klitschko, informó sobre los daños ocasionados por los bombardeos. De acuerdo con sus declaraciones, la ofensiva generó múltiples focos de incendio en diferentes zonas de la ciudad y provocó importantes interrupciones en el servicio eléctrico.

Heridos, daños y miles de personas en busca de refugio

En cuanto a las consecuencias sobre la población de la capital y sus alrededores, las autoridades informaron que las explosiones dejaron al menos cuatro personas lesionadas.

Embed | GUERRA UCRANIA-RUSIA: Rusia lanzó en Kiev uno de los mayores ataques aéreos de la guerra contra Ucrania la madrugada del domingo.



Se lanzaron más de 50 misiles y 700 drones contra la ciudad. pic.twitter.com/7iGZ3vi5dG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 24, 2026

Los ataques rusos, sin embargo, no se concentraron únicamente en Dnipró y Kiev. La ciudad de Járkov, ubicada en el centro de Ucrania, también fue alcanzada por los bombardeos. Según informó el gobernador regional Oleg Siniegubov, el saldo en esa zona fue de al menos ocho heridos, producto del impacto de los proyectiles sobre distintos sectores de la localidad.

De acuerdo con testigos, miles de habitantes buscaron resguardo en las estaciones de metro de Kiev durante las primeras horas del martes. Muchas personas llegaron con bolsos, pertenencias personales e incluso colchones, mientras en el exterior se escuchaban los sistemas de defensa aérea intentando interceptar los ataques lanzados por Rusia.

¿Qué dijo Putin?

Antes de la más reciente ofensiva militar rusa, el presidente Vladimir Putin afirmó el lunes que Ucrania había dado inicio a “una nueva etapa” de acciones criminales tras los ataques atribuidos a Kiev contra una residencia estudiantil en el noreste de la región de Lugansk y contra un edificio residencial ubicado en una zona de Jersón bajo control ruso.

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Según reprodujeron agencias de noticias de Rusia, el líder del Kremlin sostuvo que las autoridades ucranianas habían profundizado su accionar al atacar lugares vinculados a menores de edad. “Al cometer conscientemente los delitos más graves” contra niños y adolescentes en la escuela de magisterio de Starobilsk, y ahora en Henichesk, los líderes de Kiev han decidido abrir “una nueva página” en la serie de sus crímenes”, expresó Putin.

A fines de mayo, un ataque con drones sobre la ciudad de Starobilsk, bajo administración rusa, dejó un saldo de 21 personas fallecidas. Días después, otro episodio similar impactó en un edificio de departamentos de Henichesk, también controlada por Rusia, provocando la muerte de un niño y causando heridas a otras 11 personas, según los reportes difundidos tras el hecho.