martes 02 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de junio de 2026 - 09:58
Política.

Nuevo ataque ruso sobre Ucrania: bombardeos en Kiev dejaron muertos, heridos y graves daños

El ataque incluyó misiles balísticos y drones contra distintos puntos de Ucrania. Las explosiones provocaron víctimas, incendios y cortes de energía.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Rusia lanzó misiles contra Ucrania.

Rusia lanzó misiles contra Ucrania.

Una nueva ola de ataques intensificó el conflicto en Ucrania, luego de que fuerzas rusas lanzaran bombardeos sobre la ciudad de Dnipró, en el este del país, además de alcanzar objetivos en Kiev y en la región central de Járkov. De acuerdo con las autoridades ucranianas, la ofensiva dejó al menos diez víctimas fatales y más de un centenar de heridos.

Lee además
Vladimir Putin y Xi Jinping
Mundo.

Vladimir Putin y Xi Jinping sellan una alianza: "Siempre estuvimos juntos"
El plan de Trump para lograr la paz entre Ucrania y Rusia está acechado por la presión de Putin y las exigencias de Zelensky.
Política internacional.

El plan de Donald Trump para la paz entre Ucrania y Rusia es acechado por Putin y Zelensky

Los ataques, ejecutados mediante misiles balísticos y drones, también provocaron importantes daños en infraestructuras, incendios y cortes en el suministro eléctrico en distintos sectores clave del país.

Rusia acaba de lanzar esta noche un nuevo ataque masivo de drones y misiles contra Kiev.

Dnipró, el epicentro del ataque más letal que recibió Ucrania

A través de su cuenta oficial en Telegram, el gobernador de Dnipró, Oleksandr Ganzha, dio detalles sobre el alcance del ataque y describió un escenario de gran preocupación.

En un primer balance, el funcionario confirmó la muerte de una mujer y reportó dos personas heridas a raíz del bombardeo ocurrido durante la noche, según informó la agencia AFP. Con el paso de las horas, sin embargo, la cifra de víctimas fatales comenzó a incrementarse.

Horas después, Ganzha actualizó la información mediante la misma plataforma y señaló que la cantidad de heridos por el bombardeo ruso en Dnipró había ascendido a 16. Además, indicó que varios de los lesionados permanecen en estado delicado. Más tarde confirmó el balance definitivo de fallecidos y aseguró que el ataque provocó la muerte de ocho personas.

Embed

La amenaza del Kremlin y el impacto sobre Kiev

Días atrás, el Kremlin había adelantado que llevaría adelante una serie de “ataques sistemáticos” contra blancos ubicados en Kiev.

Según Moscú, la decisión respondía a un presunto ataque con drones contra una residencia estudiantil en la región de Lugansk, bajo control ruso, donde murieron 21 personas. Las autoridades ucranianas rechazaron esa acusación y negaron “cualquier participación” en el hecho.

Al mismo tiempo, la tensión se apoderó de Kiev durante las primeras horas del martes. Fuertes detonaciones se escucharon en distintos sectores de la capital ucraniana, generando alarma entre los habitantes y obligando a activar los mecanismos de respuesta ante emergencias.

Embed

A través de Telegram, el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, confirmó que la ciudad estaba siendo blanco de un ataque con misiles balísticos. El funcionario advirtió sobre la elevada capacidad destructiva del armamento empleado en esta nueva ofensiva contra la capital del país.

Tras la nueva ofensiva rusa, comenzaron a circular en redes sociales numerosas imágenes que mostraban el fuerte impacto de los ataques sobre Kiev. En los registros se observaban densas columnas de humo sobresaliendo entre los edificios, mientras cientos de personas buscaban resguardo en refugios subterráneos.

En tanto, el intendente de la capital, Vitali Klitschko, informó sobre los daños ocasionados por los bombardeos. De acuerdo con sus declaraciones, la ofensiva generó múltiples focos de incendio en diferentes zonas de la ciudad y provocó importantes interrupciones en el servicio eléctrico.

Heridos, daños y miles de personas en busca de refugio

En cuanto a las consecuencias sobre la población de la capital y sus alrededores, las autoridades informaron que las explosiones dejaron al menos cuatro personas lesionadas.

Embed

Los ataques rusos, sin embargo, no se concentraron únicamente en Dnipró y Kiev. La ciudad de Járkov, ubicada en el centro de Ucrania, también fue alcanzada por los bombardeos. Según informó el gobernador regional Oleg Siniegubov, el saldo en esa zona fue de al menos ocho heridos, producto del impacto de los proyectiles sobre distintos sectores de la localidad.

De acuerdo con testigos, miles de habitantes buscaron resguardo en las estaciones de metro de Kiev durante las primeras horas del martes. Muchas personas llegaron con bolsos, pertenencias personales e incluso colchones, mientras en el exterior se escuchaban los sistemas de defensa aérea intentando interceptar los ataques lanzados por Rusia.

¿Qué dijo Putin?

Antes de la más reciente ofensiva militar rusa, el presidente Vladimir Putin afirmó el lunes que Ucrania había dado inicio a “una nueva etapa” de acciones criminales tras los ataques atribuidos a Kiev contra una residencia estudiantil en el noreste de la región de Lugansk y contra un edificio residencial ubicado en una zona de Jersón bajo control ruso.

Vladimir Putin.jpg

Según reprodujeron agencias de noticias de Rusia, el líder del Kremlin sostuvo que las autoridades ucranianas habían profundizado su accionar al atacar lugares vinculados a menores de edad. “Al cometer conscientemente los delitos más graves” contra niños y adolescentes en la escuela de magisterio de Starobilsk, y ahora en Henichesk, los líderes de Kiev han decidido abrir “una nueva página” en la serie de sus crímenes”, expresó Putin.

A fines de mayo, un ataque con drones sobre la ciudad de Starobilsk, bajo administración rusa, dejó un saldo de 21 personas fallecidas. Días después, otro episodio similar impactó en un edificio de departamentos de Henichesk, también controlada por Rusia, provocando la muerte de un niño y causando heridas a otras 11 personas, según los reportes difundidos tras el hecho.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vladimir Putin y Xi Jinping sellan una alianza: "Siempre estuvimos juntos"

El plan de Donald Trump para la paz entre Ucrania y Rusia es acechado por Putin y Zelensky

Donald Trump anunció una tregua de tres días entre Rusia y Ucrania

Sindicatos en Bolivia endurecen su postura y sostienen los bloqueos contra el gobierno

El fiscal Marijuán pidió investigar al Gobierno por la baja de un pliego judicial

Lo que se lee ahora
Los sindicatos de Bolivia rechazaron negociar y mantienen los bloqueos para presionar a Rodrigo Paz.  
Política.

Sindicatos en Bolivia endurecen su postura y sostienen los bloqueos contra el gobierno

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia
Policiales.

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia y avanza la investigación del crimen

Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba.
Policiales.

Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba

Braian Chiodini. video
Policiales.

El dolor de la familia del hombre asesinado en Los Lapachos: "No merecía terminar así"

video
País.

Entre Ríos: así es el pueblo tranquilo que combina termas, naturaleza e historia

Jujeño murió tras una golpiza (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Jujuy.

Jujeño murió tras una golpiza, donaron sus órganos y piden ayuda para el sepelio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel