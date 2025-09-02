martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 16:17
Mundo.

Vladimir Putin y Xi Jinping sellan una alianza: "Siempre estuvimos juntos"

En la cumbre en Beijing, los líderes de Rusia y China firmaron más de 20 acuerdos bilaterales y consolidaron su vínculo como un frente común frente a Occidente.

Federico Franco
Federico Franco
Vladimir Putin y Xi Jinping

Vladimir Putin y Xi Jinping

En un discurso cargado de simbolismo, Putin aseguró que las relaciones entre ambos países atraviesan un momento histórico. Siempre estuvimos juntos antes, y permanecemos juntos ahora”, afirmó el mandatario ruso, subrayando que los vínculos bilaterales alcanzan “un nivel sin precedentes”.

La reunión concluyó con la firma de más de 20 acuerdos de cooperación en áreas clave como energía, economía y migraciones. El más destacado fue el compromiso para construir el gasoducto Power of Siberia 2, que transportará 50 mil millones de metros cúbicos de gas anuales desde Siberia hacia China durante tres décadas, consolidando la interdependencia energética entre ambos países.

image
Vladimir Putin y Xi Jinping.

Vladimir Putin y Xi Jinping.

La cumbre también estuvo marcada por la llegada del líder norcoreano Kim Jong-un a Beijing, en la víspera del desfile militar que conmemorará los 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Su presencia refuerza la imagen de un bloque autoritario integrado por Rusia, China y Corea del Norte, en contraposición al orden internacional liderado por Occidente.

Para analistas internacionales, esta alianza no solo responde a intereses económicos, sino que envía un mensaje político contundente: Moscú y Pekín se muestran más cohesionados que nunca en un escenario global atravesado por tensiones, sanciones y conflictos.

