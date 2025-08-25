lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 16:47
Política internacional.

Tras la histórica reunión en Alaska, Donald Trump dijo que volvió a hablar con Putin

“Creo que la guerra va a terminar”, dijo el presidente de EE.UU. Aseguró tener un correcto ida y vuelta con Putin, pero criticó que Rusia siga bombardeando.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que volvió a hablar con su par ruso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que volvió a hablar con su par ruso.

El jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, anunció este lunes que volvió a mantener un contacto telefónico con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, luego de haberse reunido la semana anterior en la Casa Blanca con el líder de Ucrania, Volodimir Zelenski, y con representantes de distintos países europeos.

La ocasión previa en la que Trump había dialogado con Putin ocurrió el 18 de agosto, fecha en la que interrumpió un encuentro con Zelenski y dirigentes europeos en la residencia presidencial estadounidense para comunicarse con el mandatario ruso.

Vladimir Putin y Donald Trump se saludan antes de su reciente cumbre en Alaska.

“Sí, lo he hecho”, contestó Trump a los reporteros cuando le consultaron si había mantenido un diálogo con Putin después de aquel momento.

Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto”, agregó.

El presidente estadounidense, Donald Trump, saluda a su homólogo ruso, Vladímir Putin, el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska.

“Creo que vamos a terminar la guerra”, dijo Donald Trump

Trump protagonizó un encuentro inédito con Putin en Alaska el 15 de agosto, con la intención de alcanzar un entendimiento que pusiera punto final a la ofensiva rusa en Ucrania.

Tres días más tarde, tras una llamada telefónica del 18 de agosto, el expresidente aseguró que el líder del Kremlin había accedido a concretar una reunión directa con Zelenski. No obstante, desde Moscú insistieron después en que no existen planes para llevar a cabo esas conversaciones.

Trump y Putin
Trump y Putin
Trump y Putin

“Porque no le cae bien”, replicó Trump al ser consultado sobre la aparente negativa de Putin a sentarse frente a frente con Zelenski.

Aun así, el dirigente norteamericano remarcó que sigue convencido de que la posibilidad de alcanzar un pacto para frenar la guerra entre Rusia y Ucrania es cercana. “Creo que vamos a terminar la guerra”, concluyó.

