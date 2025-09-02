Un alimento que se consume mucho en Jujuy está en las semifinales del Mundial de Desayunos

Se consume mucho en Jujuy y ya está en las semifinales del Mundial de Desayunos (Foto ilustrativa)

Bolivia logró un histórico pase a las semifinales del Mundial de Desayunos , el torneo digital impulsado por el streamer español Ibai Llanos , que en los últimos días se ha vuelto viral en redes sociales. En la ronda derrotó a la propuesta de Argentina.

Lo hizo con el api con pastel . En los cuartos de final, el país vecino presentó su tradicional propuesta de salteñas acompañadas de api con pastel , enfrentando al desayuno argentino: medialunas con dulce de leche y facturas argentinas, acompañadas de mate y café.

La propuesta boliviana ha despertado un gran entusiasmo en redes sociales , donde cientos de usuarios destacaron no solo el sabor, sino también la tradición y diversidad que caracterizan a la gastronomía matinal del país.

La victoria de Bolivia sobre Argentina

La votación se realizó a través de la red social X, donde Bolivia obtuvo 1.816.000 votos, superando a nuestro país que alcanzó 1.404.000 votos. “La victoria es clara y avanza a semifinales”, comentó Ibai Llanos este lunes al compartir los resultados.

En esta instancia del torneo participaron los desayunos de España, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, con enfrentamientos decididos exclusivamente por votación popular. “Según lo que probaste, según lo que sabes, según tu criterio, ¿qué desayuno debe avanzar a finales?”, lanzó Llanos, invitando a la audiencia a participar masivamente.

Las semifinales del Mundial de Desayunos

Bolivia enfrentará a maltín, empanada de carne mechada y arepa reina pepiada de Venezuela. La próxima votación estará disponible durante esta semana y, según anunció el streamer, el resultado se conocerá el miércoles 3 de septiembre.

En el otro cruce de semifinales, se enfrentarán Perú ante Chile. En este caso será pan con chicharrón y tamales, propuesta gastronómica de los peruanos, frente a marraqueta con huevos, jamón y palta que llegan desde Chile.

Receta de api con pastel

Ingredientes para preparar api

2 tazas de harina de maíz morado

15 tazas de agua

3 ramas de canela

4 clavos de olor

Zumo de 1 o 2 limones depende el tamaño

Azúcar al gusto

Preparación

Poner el agua en una olla al fuego junto con la canela, el azúcar a gusto y el clavo de olor, cuando empiece a hervir añadir el maíz molido de a poco, sin dejar de mezclar hasta que vuelva a hervir para evitar que se queme o se hagan grumos. Cocer a fuego lento por 30 minutos.

Retirar el api del fuego y servir caliente acompañado del tradicional pastel de queso.

Receta de pastel de queso boliviano

Ingredientes

4 vasos harina

4 cucharadas margarina

1 cucharada azúcar

1/4 cucharada sal

cantidad necesaria Agua tibia

cantidad necesaria Aceite

Queso rallado en trozos grandes

Preparación