martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 21:10
Gastronomía.

Un alimento que se consume mucho en Jujuy está en las semifinales del Mundial de Desayunos

Bolivia está en las semifinales del Mundial de Desayunos con una típica bebida y comida que se consume mucho en Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se consume mucho en Jujuy y ya está en las semifinales del Mundial de Desayunos (Foto ilustrativa)

Bolivia logró un histórico pase a las semifinales del Mundial de Desayunos, el torneo digital impulsado por el streamer español Ibai Llanos, que en los últimos días se ha vuelto viral en redes sociales. En la ronda derrotó a la propuesta de Argentina.

Lo hizo con el api con pastel. En los cuartos de final, el país vecino presentó su tradicional propuesta de salteñas acompañadas de api con pastel, enfrentando al desayuno argentino: medialunas con dulce de leche y facturas argentinas, acompañadas de mate y café.

Embed - Estos son los semifinalistas del mundial de desayunos.
@ibaillanos

Estos son los semifinalistas del mundial de desayunos.

sonido original - Ibai

La victoria de Bolivia sobre Argentina

La votación se realizó a través de la red social X, donde Bolivia obtuvo 1.816.000 votos, superando a nuestro país que alcanzó 1.404.000 votos. “La victoria es clara y avanza a semifinales”, comentó Ibai Llanos este lunes al compartir los resultados.

En esta instancia del torneo participaron los desayunos de España, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Bolivia, con enfrentamientos decididos exclusivamente por votación popular. “Según lo que probaste, según lo que sabes, según tu criterio, ¿qué desayuno debe avanzar a finales?”, lanzó Llanos, invitando a la audiencia a participar masivamente.

Api con pastel
Api con pastel

Las semifinales del Mundial de Desayunos

Bolivia enfrentará a maltín, empanada de carne mechada y arepa reina pepiada de Venezuela. La próxima votación estará disponible durante esta semana y, según anunció el streamer, el resultado se conocerá el miércoles 3 de septiembre.

En el otro cruce de semifinales, se enfrentarán Perú ante Chile. En este caso será pan con chicharrón y tamales, propuesta gastronómica de los peruanos, frente a marraqueta con huevos, jamón y palta que llegan desde Chile.

Receta de api con pastel

Ingredientes para preparar api

  • 2 tazas de harina de maíz morado
  • 15 tazas de agua
  • 3 ramas de canela
  • 4 clavos de olor
  • Zumo de 1 o 2 limones depende el tamaño
  • Azúcar al gusto

Preparación

  • Poner el agua en una olla al fuego junto con la canela, el azúcar a gusto y el clavo de olor, cuando empiece a hervir añadir el maíz molido de a poco, sin dejar de mezclar hasta que vuelva a hervir para evitar que se queme o se hagan grumos. Cocer a fuego lento por 30 minutos.
  • Retirar el api del fuego y servir caliente acompañado del tradicional pastel de queso.

Api con pastel.
Receta de api con pastel.

Receta de pastel de queso boliviano

Ingredientes

  • 4 vasos harina
  • 4 cucharadas margarina
  • 1 cucharada azúcar
  • 1/4 cucharada sal
  • cantidad necesaria Agua tibia
  • cantidad necesaria Aceite
  • Queso rallado en trozos grandes

Preparación

  • Hacemos un volcán con la harina.
  • En el centro colocamos la margarina blanda, la sal y el azúcar
  • Agregamos agua tibia y unimos los ingredientes con las manos hasta obtener una masa uniforme.
  • Estirar y poner el queso en uno de los lados
  • Luego cerramos. Y hacemos la simba como en la empanada para que no salga el queso.
  • Colocamos la tortilla en una sartén con aceite caliente.
  • Sacarlo del aceite, ponerlo en un recipiente con papel absorbente y listo.

