El plan de Donald Trump para la paz entre Ucrania y Rusia es acechado por Putin y Zelensky

El plan de Trump para lograr la paz entre Ucrania y Rusia está acechado por la presión de Putin y las exigencias de Zelensky.

El plan de 28 medidas que impulsa Donald Trump para intentar poner fin al conflicto en Ucrania enfrenta fuertes obstáculos: las presiones de Vladimir Putin y las demandas de Volodimir Zelensky complican su avance. Aun así, Trump insiste en alcanzar un acuerdo que frene los combates entre Rusia y Ucrania.

Washington. Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo para el Mundial 2026

Sin embargo, las posturas opuestas de ambos líderes amenazan con volver inviable la propuesta elaborada desde Washington. En particular, el ítem 21 del esquema estadounidense resulta inaceptable para Kiev , que cuenta con el respaldo explícito de la Unión Europea y del Reino Unido para rechazarlo.

El punto 21 sostiene: “Crimea, Luhansk y Donetsk serán reconocidos de facto como territorios rusos, incluso por Estados Unidos. Kherson y Zaporizhia quedarán congelados a lo largo de la línea de contacto, lo que implicará un reconocimiento de facto a lo largo de dicha línea".

El optimismo de Trump para llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, contrasta con los reparos de Putin y Zelensky respecto a la propuesta de 28 puntos presentada por Estados Unidos.

Luego, se agrega: "Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las cinco regiones. Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte del oblast de Donetsk que controlan actualmente, y esta zona de retirada se considerará una zona de amortiguación neutral y desmilitarizada, reconocida internacionalmente como territorio perteneciente a la Federación Rusa. Las fuerzas rusas no entrarán en esta zona desmilitarizada".

A través de los asesores Kirill Dmitriev y Yuri Ushakov, el Kremlin dejó en claro ante Washington que el Punto 21 no se discute y queda fuera de cualquier concesión.

Actual situación del frente de combate entre Ucrania y Rusia.

En respuesta, Steve Witkoff, representante estadounidense para asuntos vinculados a Rusia y Ucrania, junto con Jared Kushner, yerno de Trump, se trasladan a Moscú con la intención de suavizar la postura rígida del gobierno ruso sobre ese apartado.

Putin exige a Ucrania que reduzca sus fuerzas armadas

Además, Putin exige que Ucrania reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas, disminuya su poder militar y abandone oficialmente su aspiración de ingresar a la OTAN.

La postura defensiva que impulsa el mandatario ruso queda reflejada en el borrador del plan de paz elaborado por Witkoff y Kushner, respaldado por Donald Trump y entregado a Zelensky hace una semana por Dan Driscoll, secretario del Ejército estadounidense.

Donald Trump y Vladimir Putin se saludan durante la Cumbre de Alaska.

¿Qué rechaza Ucrania?

En ese marco, los apartados 6, 7 y 8 del documento impulsado por Trump dejan en evidencia que Moscú busca establecer límites sobre la estructura de seguridad de Ucrania.

Las Fuerzas Armadas ucranianas quedarían restringidas a un máximo de 600.000 militares .

quedarían restringidas a un máximo de . Ucrania se comprometería a incorporar en su Carta Magna la prohibición de ingresar a la OTAN , mientras que la propia alianza debería modificar sus normas internas para dejar asentado que el país no podrá ser incorporado más adelante.

la prohibición de ingresar a la , mientras que la propia alianza debería para dejar asentado que el país más adelante. La OTAN, por su parte, aceptaría la condición de no desplegar personal militar dentro del territorio ucraniano.

Durante una tensa comunicación telefónica, el canciller alemán Friedrich Merz le remarcó a Trump que Europa no está dispuesta a aceptar los puntos 6, 7 y 8 incluidos en el plan de paz. La postura expresada por Merz frente al expresidente se replicó en la extensa conversación que mantuvieron Volodimir Zelensky y JD Vance, actual vicepresidente estadounidense.

Trump y Zelenski en la puerta de la Casa Blanca.

Zelensky le dejó claro a Vance que Ucrania, junto con la Unión Europea y el Reino Unido, rechaza de manera tajante esos tres puntos del documento impulsado por Washington.

Las distancias entre Kiev y Moscú siguen siendo enormes, y Washington intenta avanzar en un proceso de diálogo paralelo en ambas capitales, previsto para principios de diciembre.

Trump presiona a Putin y a Zelensky para alcanzar un entendimiento, aunque la intención del líder republicano queda debilitada por la rigidez absoluta que muestran tanto Kiev como Moscú.

El presidente estadounidense, Donald Trump, saluda a su homólogo ruso, Vladímir Putin, el viernes 15 de agosto de 2025, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, en Alaska.

Putin aspira a reconstruir las fronteras históricas del antiguo Imperio Ruso, mientras que Zelensky descarta por completo entregar territorios como Crimea, Luhansk o Donetsk.

Tampoco resulta sencillo acercar posiciones en lo referido a la OTAN. Rusia incumplió previamente compromisos de paz con Ucrania, y Zelensky no está dispuesto a repetir un escenario similar.

Trump pretendía revelar el acuerdo justamente hoy, en el Día de Acción de Gracias, pero ahora la administración estadounidense confía en poder lograrlo hacia Navidad.