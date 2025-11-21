viernes 21 de noviembre de 2025

21 de noviembre de 2025 - 16:22
Ultimátum.

Donald Trump le dio hasta el jueves a Zelenski para que acepte el plan de paz

Donald Trump presentó un plan de paz para Rusia y Ucrania, pero el líder ucraniano lo rechazó y la tensión aumentó.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Donald Trump y Volodimir Zelenski

Donald Trump y Volodimir Zelenski

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que el plan de paz presentado por Donald Trump para terminar con la guerra en Ucrania podría “sentar las bases” para un acuerdo definitivo, pero advirtió que Rusia está preparada para conquistar más territorio si Kiev rechaza la propuesta.

“Estamos dispuestos a mantener negociaciones pacíficas y a resolver los problemas por medios pacíficos. Sin embargo, esto requiere, por supuesto, una discusión profunda de todos los detalles del plan propuesto. Estamos listos para ello”, señaló el mandatario ruso.

“El Gobierno estadounidense no ha logrado obtener el consentimiento de la parte ucraniana”, dijo el líder ruso sobre la propuesta realizada por Estados Unidos que tiene 28 puntos clave que podrían frenar la escalada de violencia.

Vladimir Putin y Donald Trump se saludan antes de su reciente cumbre en Alaska.

“Moscú está dispuesto, en caso de rechazo, a lograr sus objetivos por las armas, en el marco de una lucha armada”, dijo Putin sobre la iniciativa estadounidense que fue discutida previamente durante una cumbre bilateral con el expresidente Donald Trump en Alaska.

El presidente Volodimir Zelensky rechazó públicamente la propuesta, asegurando que no “traicionará” a su país ante los requerimientos de ceder territorio o debilitar su defensa, y anunció que presentará “alternativas” a Washington.

La dura advertencia de Donald Trump a Ucrania

Donald Trump anunció en las últimas horas que Volodimir Zelenski tiene hasta el jueves que viene para responder al plan de paz propuesto por Washington para terminar la guerra, luego que el líder de Ucrania rechazara la propuesta.

“Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”, declaró Zelenski. Los 28 puntos propuestos por la Casa Blanca tienen más concesiones de Ucrania que de Rusia.

Volodimir-Zelenski
Volodimir Zelenski. El presidente de Ucrania durante un discurso grabado.

Volodimir Zelenski. El presidente de Ucrania durante un discurso grabado.

“Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno”, declaró Donald Trump en una entrevista con Fox Radio y dijo que Kiev ya “está perdiendo territorio” con la guerra, un conflicto que dijo está “fuera de control, es una masacre”.

Trump se mostró convencido de que Vladímir Putin “no busca más problemas” y que ha aprendido la lección de una guerra “que debería haber durado un día y lleva cuatro años”, subrayó y destacó la entrada en vigor de las nuevas sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, que calificó de “muy poderosas”.

El plan de Donald Trump

Los 28 puntos para Ucrania, incluyen líneas rojas para Kiev, como la reducción de su Ejército a un máximo de 600.000 efectivos o la cesión a Rusia de territorios que no han sido conquistado militarmente por Moscú. La Casa Blanca sostiene que la propuesta se ha conversado “por igual” con Ucrania.

