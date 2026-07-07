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7 de julio de 2026 - 09:31
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Dos explosiones en Damasco dejaron 18 heridos cerca del hotel donde se hospedaba Emmanuel Macron

Dos explosiones en el centro de Damasco dejaron 18 heridos cerca del hotel donde se alojó Macron. La visita del presidente francés continúa.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Atentado en Damasco

Atentado en Damasco

Dos explosiones provocadas por artefactos explosivos improvisados dejaron 18 personas heridas, entre ellas cuatro policías, este martes en el centro de Damasco, cerca del hotel donde se alojaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

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Los atentados ocurrieron momentos antes de que la televisión estatal siria anunciara la llegada del mandatario francés al palacio presidencial, donde tenía previsto reunirse con el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa.

Las bombas estaban dentro de un auto y un contenedor

El Ministerio del Interior sirio informó que las explosiones fueron causadas por dos artefactos explosivos improvisados. Uno de ellos había sido colocado dentro de un automóvil estacionado al borde de la carretera, mientras que el segundo se encontraba en un contenedor de basura.

Según las autoridades, ambos dispositivos explotaron mientras se realizaban los preparativos para desactivarlos.

Una fuente de seguridad indicó que las bombas habían sido colocadas cerca del Hotel Four Seasons, donde Macron había pasado la noche.

Macron había dejado el hotel antes de las explosiones

El presidente francés ya había abandonado el establecimiento antes de que se produjeran las detonaciones. Además, las explosiones no fueron escuchadas por la comitiva presidencial que lo acompañaba.

Macron había mantenido durante la mañana una reunión con representantes de la sociedad civil en el Hotel Four Seasons antes de trasladarse al palacio presidencial.

Tras los ataques, la seguridad del hotel adoptó medidas preventivas y pidió a las personas que habían participado del encuentro que se dirigieran al estacionamiento y permanecieran allí por resguardo.

Calles cerradas y fuerte operativo de seguridad

Periodistas presentes en Damasco escucharon al menos una explosión y observaron una columna de humo elevándose en las inmediaciones del hotel.

Las fuerzas de seguridad cerraron las calles cercanas y varias ambulancias se dirigieron al lugar. Frente al hotel también se registraron ventanas dañadas y una fuerte presencia policial.

La segunda explosión se produjo cerca del Puente Victoria, en pleno centro de Damasco y a unos 200 metros del Hotel Four Seasons.

Un empleado de una casa de cambio aseguró que vio a tres policías de tránsito heridos en el suelo antes de que las autoridades evacuaran la zona y bloquearan los accesos.

La visita oficial de Macron continuará

El Palacio del Elíseo confirmó que la agenda del presidente francés continuará pese a los atentados.

Macron es el primer líder occidental que visita Siria desde la caída del gobierno de Bashar al-Asad en 2024. Por razones de seguridad, el anuncio de la fecha de su llegada a Damasco había sido postergado hasta que su avión aterrizó el lunes.

Segundo atentado en Damasco en pocos días

Las explosiones de este martes fueron las segundas registradas en la capital siria desde el jueves, cuando 10 personas murieron como consecuencia de un atentado con bomba en un café.

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