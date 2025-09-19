viernes 19 de septiembre de 2025

19 de septiembre de 2025 - 11:50
Política internacional.

Emmanuel Macron presentará a la Justicia "pruebas científicas" de que Brigitte, su esposa, es mujer

Los Macron demandan en EE.UU. por difamación para desmentir falsedades difundidas por la influencer conservadora Candace Owens.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Por qué Brigitte Macron presentará pruebas científicas de que es mujer.

Por qué Brigitte Macron presentará pruebas científicas de que es mujer.

Emmanuel Macron, junto a su esposa Brigitte Macron, llevará ante la justicia estadounidense pruebas fotográficas y científicas para demostrar que ella es mujer. La acción legal se enmarca en una demanda por difamación contra la podcaster Candace Owens, quien había asegurado que la primera dama había nacido hombre. El caso fue iniciado en Delaware y reclama una compensación económica cuyo monto no se detalló.

La pareja presidencial presentará a la Justicia “pruebas científicas” para demostrar que la primera dama es mujer.

¿Por qué Brigitte Macron presentará pruebas científicas de que es mujer?

La acción legal, iniciada en julio, apunta a Candace Owens, una creadora de contenido con millones de seguidores en plataformas como X y YouTube, acusándola de difundir “información falsa y altamente perjudicial” a través de su podcast. Entre las imputaciones se incluyen afirmaciones de que Brigitte Macron habría nacido hombre, que ella y el presidente francés serían familiares consanguíneos y que la elección de Macron como mandatario habría sido parte de un supuesto programa de control mental de la CIA.

El expediente, que consta de 218 páginas, fue presentado ante el Tribunal Superior de Delaware, solicitando un juicio con jurado y una compensación económica cuyo monto no se ha precisado.

Brigitte Macron y Emmanuel Macron buscan desmentir las falsedades sobre la identidad de género de la primera dama.

Evidencia científica contra la difamación

El letrado de la pareja, Tom Clare, declaró a la BBC que se aportarán “testimonios periciales que contienen sustento científico” y aclaró que, aunque existen imágenes de la primera dama durante el embarazo junto a sus hijos, las fotos que se presentarán ante el tribunal deberán cumplir con normas y criterios específicos.

Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que ir y someterse a este tipo de pruebas”, señaló el abogado. “Si las molestias que ella [Brigitte Macron] va a asumir son el costo que tiene el dejar las cosas claras y detener esto, ella está 100% dispuesta a hacerlo”, añadió. Los Macron buscan demostrar “enteramente, de forma general y específica, que las afirmaciones de Owens son falsas”.

Emmanuel Macron y Brigitte Macron se casaron en 2007.

La reacción de los Macron ante las difamaciones

A finales de julio, los Macron difundieron un comunicado en el que explicaron que presentaron la demanda tras los reiterados rechazos de Owens a retractarse. “La campaña de difamación de Owens fue claramente diseñada para acosarnos y causarnos dolor a nosotros y a nuestras familias, y para obtener atención y notoriedad”, señalaron.

Le dimos todas las oportunidades para que se retractara de estas acusaciones, pero se negó. Esperamos sinceramente que esta demanda aclare las cosas y ponga fin a esta campaña de difamación de una vez por todas”, añadieron en el escrito.

Candace Owens sostiene que Brigitte Macron no es mujer.

En agosto, Emmanuel Macron señaló a la revista francesa Paris Match: “Esto se trata de proteger mi reputación. No tiene ningún sentido lo que se afirma. Es alguien que sabe que sus declaraciones son falsas y, al pronunciarlas, provoca daño, todo en función de una ideología y con vínculos comprobados con líderes de extrema derecha”.

¿Quién es Candace Owens?

Owens es una comentarista política estadounidense de tendencia conservadora, con un canal en YouTube que acumula alrededor de 4,5 millones de seguidores. En 2024 se le negó la entrada a Nueva Zelanda y Australia debido a comentarios en los que cuestionaba la experimentación médica nazi con judíos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial.

Brigitte Macron y Emmanuel Macron buscan defender su honor y desmentir las falsedades sobre la identidad de género de la primera dama.

Sobre las declaraciones de la influencer, en un video publicado en YouTube, Owens describió la demanda como una “maniobra mediática evidente y desesperada” y sostuvo que la primera dama es “un hombre muy tonto”. Según la BBC, los abogados de Owens solicitaron la desestimación del caso.

La historia de Emmanuel y Brigitte Macron

Emmanuel y Brigitte se conocieron en la escuela donde él era estudiante y ella, con 24 años más, ejercía como docente; en aquel entonces se llamaba Brigitte Auzière, estaba casada y tenía tres hijos. Tras su divorcio, Brigitte se unió en matrimonio con Emmanuel en 2007, una década antes de que él asumiera la presidencia.

