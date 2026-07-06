Al menos 14 muertos tras nuevos bombardeos rusos sobre Kiev en la antesala de la cumbre de la OTAN

Nuevos bombardeos rusos sobre la zona de Kiev provocó al menos 14 fallecidos y decenas de personas heridas durante este lunes, en la antesala de la cumbre de la OTAN que se celebrará en Ankara . En ese encuentro, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , tiene previsto reunirse con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski.

El objetivo del encuentro será analizar el desarrollo del conflicto bélico . Las autoridades de Ucrania comunicaron que, durante la madrugada , Rusia ejecutó el lanzamiento de misiles balísticos dirigidos a la capital y las áreas cercanas .

Se trató del segundo ataque contra la región de Kiev en un lapso inferior a una semana, en un contexto que evidencia la intensificación de los bombardeos de largo alcance por parte de ambas fuerzas, más de cuatro años después del comienzo de la invasión rusa a gran escala .

El responsable de la administración militar de la región de Kiev , Tymur Tkachenko , ratificó el ataque mediante una publicación en Telegram , donde señaló: “El enemigo ataca con misiles balísticos ”. En paralelo, el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko , comunicó que los sistemas de defensa aérea fueron activados y exhortó a los ciudadanos a resguardarse en refugios , ya que la amenaza seguía en curso.

De acuerdo con Tymur Tkachenko, el ataque aéreo derivó en cuatro focos de incendio dentro de edificios destinados a viviendas. El funcionario describió la situación señalando que se trataba de “Lugares donde la gente simplemente dormía esta noche”.

Por su parte, las autoridades informaron que el saldo del bombardeo dejó diez víctimas fatales en la ciudad de Kiev y una más en el distrito de Bucha, ubicado al noroeste de la capital. Asimismo, se registraron al menos 46 personas heridas en la capital y sus alrededores, entre ellas cinco menores de edad.

El impacto de los bombardeos en Kiev y la respuesta de las autoridades

Ante la gravedad del ataque, Tkachenko expresó: “No hay palabras que puedan aliviar este dolor. Lamentablemente, este no es el balance final. Las operaciones de rescate continúan”.

El bombardeo se produjo en un contexto de creciente intensificación de los ataques de largo alcance entre ambos países. Durante las últimas semanas, Ucrania ha incrementado sus operaciones contra infraestructuras energéticas ubicadas dentro de territorio ruso, con la intención de debilitar la capacidad logística y militar del Kremlin.

Paralelamente, también se registraron impactos en áreas de Ucrania que se encuentran bajo control de Moscú desde antes del inicio de la invasión en 2022.

En la península de Crimea, territorio anexado por Rusia, el gobernador Mikhail Razvozhayev informó que un ataque atribuido a Ucrania en las cercanías de Sebastopol provocó una interrupción momentánea del suministro eléctrico. A través de su cuenta en Telegram, Razvozhayev escribió: “Tras un ataque enemigo contra la infraestructura energética cerca de Sebastopol, nuestra ciudad quedó temporalmente sin electricidad”.

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que los sistemas de defensa aérea rusos lograron derribar múltiples oleadas de drones que se dirigían hacia la capital del país.

El reciente episodio de violencia se produjo en paralelo a los preparativos de la cumbre de la OTAN, prevista para iniciar este martes en Ankara. Desde la Casa Blanca se confirmó que el presidente Donald Trump tiene agendada una reunión con Volodímir Zelenski el miércoles, con el fin de abordar el desarrollo del conflicto.

La cumbre de la OTAN y el encuentro previsto entre Trump y Zelenski

Un alto funcionario de Estados Unidos, que brindó declaraciones bajo condición de anonimato a la agencia AFP, detalló el propósito del encuentro. Según indicó, “El presidente obviamente se reunirá con él para hablar sobre cómo podemos poner fin a la guerra. Esa ha sido una prioridad suya durante mucho tiempo”.

La misma fuente señaló que, una vez finalizado el encuentro con Zelensky, el presidente Trump tiene previsto comunicarse con Vladimir Putin con el objetivo de intentar reactivar los canales diplomáticos, actualmente paralizados desde hace varios meses.

En paralelo, los enfrentamientos continúan en el este de Ucrania. El propio Zelensky afirmó el domingo que las fuerzas ucranianas siguen sosteniendo la defensa de la ciudad estratégica de Kostiantinivka, un enclave considerado fundamental para el control de posiciones en la región de Donetsk.

Rusia afirmó el viernes que tomó esa localidad, aunque Kiev rechazó esa versión. “Los combates también continúan por Kostiantinivka, que Putin ya reclamó como suya, pero es evidente que nunca se atreverá a aparecer allí”, afirmó Zelensky en su mensaje difundido durante la noche.

El mandatario ucraniano, además, alertó que Moscú estaría preparando nuevas ofensivas de gran magnitud en la antesala del comienzo de la cumbre de la OTAN.

Movimientos diplomáticos en medio de la escalada del conflicto

Dos jornadas antes del ataque sobre Kiev, el presidente Trump mantuvo conversaciones telefónicas por separado con Vladimir Putin y Volodímir Zelensky, en el contexto de las celebraciones por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Aquellos contactos se dieron como antesala de una nueva etapa de negociaciones diplomáticas que Washington busca promover durante la próxima reunión de la alianza atlántica, en un escenario donde los combates siguen activos tanto en el frente de batalla como mediante ofensivas de largo alcance que afectan a territorio ruso y ucraniano.