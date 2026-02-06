Un argentino que combatía como voluntario en Ucrania murió en un ataque ruso

Cristian Airala, combatía como voluntario en el ejército de Ucrania y murió en un ataque ruso

Cristian Airala, de 27 años, murió durante un asalto en la región de Járkov, Ucrania , donde las fuerzas ucranianas y rusas mantienen enfrentamientos intensos. El joven era oriundo de Puerto Iguazú Misiones. Su deceso eleva a cinco los argentinos caídos en esta Guerra.

Cristian “Machete” Airala, oriundo de Puerto Iguazú, Misiones, perdió la vida durante un operativo en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania. La unidad en la que se encontraba quedó expuesta y fue atacada con drones y misiles, según relatos de compañeros de combate.

Tenía 27 años y se desempeñaba como integrante de una unidad de asalto en el frente de guerra. La ofensiva en la que falleció también dejó víctimas de otras nacionalidades, incluidos dos soldados colombianos.

Antes de viajar a Europa, Airala había pasado por el Ejército Argentino, donde se formó como instructor de tiro. Este antecedente facilitó su integración en una unidad considerada de alto riesgo dentro de las filas ucranianas.

La lista de argentinos muertos en la guerra

La muerte de Airala es una más, de una serie que involucran a ciudadanos argentinos que participaron del conflicto desde que Rusia inició su invasión en 2022.

Entre los casos anteriores se encuentran: José Adrián Gallardo, de 53 años, Ariel Achor, de 25, Mariano Franco, de 47; quienes murieron en un ataque con drones rusos en la región de Sumy en octubre pasado.

Emmanuel Vilte, de 39 años, también falleció por un ataque ruso mientras combatía para las fuerzas ucranianas.

Con estos casos, ya se cuentan al menos cinco argentinos fallecidos en distintas etapas de la guerra, todos vinculados a acciones de combate para Ucrania.

El contexto del conflicto y la participación extranjera

Desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha permitido la incorporación de voluntarios extranjeros a sus fuerzas armadas. Esto ha atraído a ciudadanos de múltiples países, incluidos argentinos, que decidieron participar en la defensa ucraniana.

La guerra en Ucrania continúa siendo uno de los conflictos más intensos de la década, con un uso constante de drones y misiles por parte de las fuerzas rusas, lo que genera riesgos elevados para todos los combatientes en el terreno.