Ucrania da señales de avance hacia un acuerdo para poner fin a la guerra con Rusia

Tras la reunión de Zelensky con Trump, Ucrania se acerca al acuerdo con Rusia para el fin de la guerra.

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , destacó los “ grandes logros ” luego del encuentro que mantuvo este domingo en Mar-a-Lago con el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , quien volvió a remarcar la necesidad de poner fin cuanto antes al conflicto bélico iniciado por Rusia .

Tras la reunión , Zelenski aseguró ante la prensa en Florida que Washington ya dio su aval total a las garantías de seguridad para Ucrania , un requisito central para avanzar hacia un acuerdo de paz . Además, señaló que el esquema económico destinado a reactivar el país se encuentra en su etapa final y próximo a concretarse .

“ Tenemos grandes logros , el plan de paz de 20 puntos está acordado al 90% y las garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania están acordadas al 100% ”, afirmó Zelenski ante los medios . Además, remarcó que los compromisos de seguridad que involucran a EE.UU. , Europa y Ucrania están prácticamente definidos y que el aspecto militar cuenta con acuerdo pleno .

Por su parte, Donald Trump adelantó que el diálogo con el mandatario ucraniano y su equipo se retomará el lunes . Si bien calificó el encuentro como positivo , admitió que el tema más sensible —la eventual redefinición territorial — aún no tiene una salida clara . “ Puede que parte de esa tierra esté en juego ”, expresó, aunque subrayó que el proceso avanza en el sentido correcto .

Consultado de manera puntual por el Donbás, en el este ucraniano —región integrada por Donetsk y Lugansk, cuya cesión Kiev rechaza por considerar que implicaría beneficiar a Rusia, que controla sectores del área—, Trump reconoció que se trata de “Es un tema muy difícil”. Sin fijar plazos ni un cronograma definido, el mandatario estadounidense se limitó a señalar que “en unas semanas” se podrá evaluar si la iniciativa de paz da resultados.

El expresidente también sostuvo que Europa asumirá un rol central en el esquema de seguridad futura de Ucrania, aunque aclaró que Estados Unidos brindará respaldo, sin profundizar en los alcances de esa ayuda. Desde Kiev insisten en que cualquier entendimiento definitivo debe contemplar compromisos claros de seguridad por parte de Washington.

Europa busca recuperar protagonismo en las negociaciones

Durante el encuentro del domingo, ambos mandatarios participaron de una comunicación telefónica de más de una hora con referentes europeos. Tras ese intercambio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que se lograron “buenos progresos” y aseguró que el continente continuará “trabajando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidar estos avances”, según expresó en una publicación en la red X.

La funcionaria europea remarcó además que el eje central de cualquier entendimiento debe ser la implementación de “garantías de seguridad férreas desde el primer día”, con el objetivo de cerrar un ciclo de diez años de ofensiva rusa. De la conversación participaron también los jefes de Estado y de Gobierno de Finlandia, Francia, Polonia, Reino Unido, Alemania, Italia y Noruega, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Está previsto que en enero próximo Washington sea sede de un nuevo encuentro de diálogo tripartito entre Ucrania, los gobiernos europeos y Estados Unidos.

Los países del continente buscan retomar un rol activo en las negociaciones, luego de haber quedado al margen de los contactos bilaterales que la Casa Blanca mantuvo con Moscú. Consultado por la prensa, Volodímir Zelenski señaló que confía en que la documentación necesaria quede cerrada y convalidada durante el mes entrante, y anticipó que, incluso antes de fin de año, podrían definirse cuestiones clave.

Los líderes debatieron el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania en un encuentro en la residencia de Trump en Florida.

Sesenta minutos antes de su encuentro con Volodímir Zelenski en Mar-a-Lago, Donald Trump mantuvo una conversación telefónica con el mandatario ruso, Vladímir Putin. Luego de ese intercambio, el expresidente estadounidense afirmó que Moscú sostiene sin modificaciones sus reclamos: pretende ejercer dominio pleno sobre las zonas del este ucraniano que aún no controla por completo tras casi cuatro años de conflicto, y rechaza la posibilidad de un cese de hostilidades.

Según relató Trump, Putin considera que el enfrentamiento continúa y que detenerlo implicaría el riesgo de tener que retomarlo más adelante, un escenario que, dijo, el líder ruso busca evitar.

Zelenski dijo a los periodistas en Florida que las garantías de seguridad de EEUU para el país, un punto clave antes de que se pueda finalizar un acuerdo de paz, han sido acordados.

Tensiones militares y riesgos estratégicos en el terreno

Funcionarios de Kiev señalaron que aceptarían una tregua como gesto inicial de confianza. Consultado sobre la central nuclear de Zaporiyia —bajo control ruso desde los primeros momentos de la ofensiva a gran escala lanzada por Moscú—, Trump afirmó que Putin estaría colaborando con Ucrania para permitir su reapertura, ya que, según dijo, el propio líder ruso también desea que vuelva a operar.

La planta, considerada la más grande del continente europeo, se encuentra fuertemente custodiada y utilizada con fines militares por tropas rusas, una situación que ha generado advertencias constantes por el peligro latente de un incidente nuclear.

Trump dijo que las conversaciones con Zelenski y la delegación ucraniana continuarán el lunes.

Al ser consultado sobre las intenciones de Vladímir Putin, Trump aseguró estar persuadido de que el mandatario ruso busca cerrar el conflicto a gran escala y que, incluso, aspira a que Ucrania logre consolidarse y prosperar como Estado. Esa visión choca con los hechos registrados durante el fin de semana, cuando fuerzas rusas lanzaron una intensa ofensiva aérea con drones y misiles sobre territorio ucraniano, con especial foco en Kiev.

Las embestidas contra instalaciones civiles y el sistema energético causaron cortes masivos de luz, dejaron a millones de personas sin suministro eléctrico ni calefacción y golpearon de lleno la actividad económica del país.